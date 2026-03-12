28

Игроки «Тоттенхэма» не верят в Тудора и «шокированы» решениями тренера. Инцидент с заменой Кински «стал последней каплей», вратарь хочет уйти в аренду летом (The Telegraph)

Футболисты «Тоттенхэма» не верят в Тудора.

По данным The Telegraph, Игор Тудор не смог наладить контакт с командой после того, как сменил на тренерском посту Томаса Франка.

Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы разгромно проиграли «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сейчас «Тоттенхэм» рискует выбыть из Лиги чемпионов и находится всего в одном очке от зоны вылета из Премьер-лиги за 9 туров до конца чемпионата. Отмечается, что футболисты признают свою роль в неудачных результатах команды, но они были шокированы подходом и решениями Тудора.

Источники считают, что события в Мадриде – когда Антонин Кински-младший был заменен на 17-й минуте, а Тудор не поприветствовал вратаря, когда тот покидал поле, – стали последней каплей, разрушившей отношения между тренером и игроками. Теперь Кински проявляет желание отправиться летом в аренду.

Кроме того, Тудору пришлось напомнить о необходимости сообщить Викарио, что в старте его заменит Кински, несмотря на то, что итальянец является постоянным первым голкипером. 

Один из источников заявил: «В этой раздевалке нет практически никого, если вообще есть хоть кто-то, кто в него верит».

Утверждается, что тренер пытался наладить отношения с капитаном Кристианом Ромеро, но он мало что сделал для поднятия морального духа команды или укрепления уверенности отдельных игроков. Большинство из них хотят бороться «за клуб, болельщиков и собственную гордость, а не за Тудора».

Кроме того, в «Тоттенхэме» были удивлены использованием Педро Порро, Жоау Пальиньи, Конора Галлахера и Хави Симонса на нетипичных позициях и тем, что Арчи Грэй по решению Тудора играл на разных позициях. Эти перестановки привели к «замешательству, разочарованию и чувству отчужденности» у игроков.

Помимо этого, недовольство вызывает манера общения Тудора, как в частной, так и в публичной сферах. Сообщается, что на тренировках он с первого дня придерживался громкого, агрессивного стиля, а на публике неоднократно ясно выражал свое неудовлетворение.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
В аренду в Сатурн
Какие важные курицы)) игрокам Тотенхема поможет только деклассирование, это очевидно.
Игроки Тоттенхэма, очевидно, в пердиве английском играть не станут, на них быстро найдутся покупатели. В проигравших только руководство и болельщики.
Да куда он спешит. Игоряна уже в апреле не будет, а он как раз сможет в шипе стать основным - как раз его уровень.
С каких пор хорват стал иметь отношение к королевскому дому))?
Аж два раза назвали Тюдором😅
однофамилец, самозванец)
Кииииински Антонин лалалалалалалалалааааа
Ну, допустим, вратарь лучше бы игровые навыки сохранял и подтягивал. Выйти в таком матче - это большое доверие тренера.
Правда это доверие не от большого ума, но тут довольно точно обозначили все.
Зачем летом в аренду, если летом будет другой тренер? Да и Викарио вряд ли захочет в чемпионшипе играть, тоже уйдёт, аот и будет у Кински место в старте :)
Почти все кадровые решения в "Тоттенхэме" последних лет - полный провал. Почему у нас ген.дир - какой-то пакистанец-гуннер? Почему тренер балканский понторез? Я думаю, так можно вплоть до мед.штаба дойти. Исключение составляют только некоторые игроки, и те гробят здесь свой потенциал. Кто-то в клубе раз за разом принимает неверные решения и не несёт никакой ответственности.
Ответ один, он у вас на гербе изображен.
Токсичность - это в днк лондонского мема ттх)
Клоуны
Вас разнесли как школьников
Хотя бы себя то надо уважать
Если вам тренер не нравится, то это не дает вам права играть как дерьмо
