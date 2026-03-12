Игроки «Тоттенхэма» не верят в Тудора и «шокированы» решениями тренера. Инцидент с заменой Кински «стал последней каплей», вратарь хочет уйти в аренду летом (The Telegraph)
По данным The Telegraph, Игор Тудор не смог наладить контакт с командой после того, как сменил на тренерском посту Томаса Франка.
Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы разгромно проиграли «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сейчас «Тоттенхэм» рискует выбыть из Лиги чемпионов и находится всего в одном очке от зоны вылета из Премьер-лиги за 9 туров до конца чемпионата. Отмечается, что футболисты признают свою роль в неудачных результатах команды, но они были шокированы подходом и решениями Тудора.
Источники считают, что события в Мадриде – когда Антонин Кински-младший был заменен на 17-й минуте, а Тудор не поприветствовал вратаря, когда тот покидал поле, – стали последней каплей, разрушившей отношения между тренером и игроками. Теперь Кински проявляет желание отправиться летом в аренду.
Кроме того, Тудору пришлось напомнить о необходимости сообщить Викарио, что в старте его заменит Кински, несмотря на то, что итальянец является постоянным первым голкипером.
Один из источников заявил: «В этой раздевалке нет практически никого, если вообще есть хоть кто-то, кто в него верит».
Утверждается, что тренер пытался наладить отношения с капитаном Кристианом Ромеро, но он мало что сделал для поднятия морального духа команды или укрепления уверенности отдельных игроков. Большинство из них хотят бороться «за клуб, болельщиков и собственную гордость, а не за Тудора».
Кроме того, в «Тоттенхэме» были удивлены использованием Педро Порро, Жоау Пальиньи, Конора Галлахера и Хави Симонса на нетипичных позициях и тем, что Арчи Грэй по решению Тудора играл на разных позициях. Эти перестановки привели к «замешательству, разочарованию и чувству отчужденности» у игроков.
Помимо этого, недовольство вызывает манера общения Тудора, как в частной, так и в публичной сферах. Сообщается, что на тренировках он с первого дня придерживался громкого, агрессивного стиля, а на публике неоднократно ясно выражал свое неудовлетворение.
Аж два раза назвали Тюдором😅
Правда это доверие не от большого ума, но тут довольно точно обозначили все.
Вас разнесли как школьников
Хотя бы себя то надо уважать
Если вам тренер не нравится, то это не дает вам права играть как дерьмо