Игроки «Тоттенхэма» не верят в Тудора и «шокированы» решениями тренера. Инцидент с заменой Кински «стал последней каплей», вратарь хочет уйти в аренду летом (The Telegraph)

Футболисты «Тоттенхэма» не верят в Тудора.

По данным The Telegraph, Игор Тудор не смог наладить контакт с командой после того, как сменил на тренерском посту Томаса Франка.

Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы разгромно проиграли «Атлетико » (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сейчас «Тоттенхэм » рискует выбыть из Лиги чемпионов и находится всего в одном очке от зоны вылета из Премьер-лиги за 9 туров до конца чемпионата. Отмечается, что футболисты признают свою роль в неудачных результатах команды, но они были шокированы подходом и решениями Тудора.

Источники считают, что события в Мадриде – когда Антонин Кински-младший был заменен на 17-й минуте, а Тудор не поприветствовал вратаря, когда тот покидал поле, – стали последней каплей, разрушившей отношения между тренером и игроками. Теперь Кински проявляет желание отправиться летом в аренду.

Кроме того, Тудору пришлось напомнить о необходимости сообщить Викарио , что в старте его заменит Кински, несмотря на то, что итальянец является постоянным первым голкипером.

Один из источников заявил: «В этой раздевалке нет практически никого, если вообще есть хоть кто-то, кто в него верит».

Утверждается, что тренер пытался наладить отношения с капитаном Кристианом Ромеро, но он мало что сделал для поднятия морального духа команды или укрепления уверенности отдельных игроков. Большинство из них хотят бороться «за клуб, болельщиков и собственную гордость, а не за Тудора».

Кроме того, в «Тоттенхэме» были удивлены использованием Педро Порро, Жоау Пальиньи, Конора Галлахера и Хави Симонса на нетипичных позициях и тем, что Арчи Грэй по решению Тудора играл на разных позициях. Эти перестановки привели к «замешательству, разочарованию и чувству отчужденности» у игроков.

Помимо этого, недовольство вызывает манера общения Тудора, как в частной, так и в публичной сферах. Сообщается, что на тренировках он с первого дня придерживался громкого, агрессивного стиля, а на публике неоднократно ясно выражал свое неудовлетворение.