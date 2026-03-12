Винисиус заработал и не забил пенальти в игре с «Ман Сити». Доннарумма сбил вингера, а затем отразил удар с точки
Винисиус не забил пенальти в игре с «Ман Сити».
Джанлуиджи Доннарумма исправил свою ошибку в игре с «Реалом».
На 56-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов голкипер «Манчестер Сити» сбил в своей штрафной вингера Винисиуса Жуниора. Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти.
Бразилец нанес удар с точки сам. Он пробил в правый нижний от себя угол ворот Доннаруммы, но итальянец сумел спасти свою команду.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Дай капитану возможность сделать покер, это же на века бы осталось, но нет же, жадность фраера сгубила
Во вторых - покер сделать гораздо тяжелее в футболе, тем более в таком матче ЛЧ и такой стадии.
В третьих - это первая игра стадии, не надо вот этих "дать забить другому"
Вини жадный , тупой и эгоистичный и это факт