Винисиус заработал и не забил пенальти в игре с «Ман Сити». Доннарумма сбил вингера, а затем отразил удар с точки

Винисиус не забил пенальти в игре с «Ман Сити».

Джанлуиджи Доннарумма исправил свою ошибку в игре с «Реалом ».

На 56-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов голкипер «Манчестер Сити » сбил в своей штрафной вингера Винисиуса Жуниора . Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти.

Бразилец нанес удар с точки сам. Он пробил в правый нижний от себя угол ворот Доннаруммы, но итальянец сумел спасти свою команду.

Изображение: кадр из трансляции Okko