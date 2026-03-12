  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальверде забил «Ман Сити» столько же, сколько в 75 предыдущих матчах в ЛЧ. Хавбек «Реала» сделал хет-трик в 1-м тайме
5

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил в матче с «Ман Сити» столько же голов, сколько за все предыдущие игры в ЛЧ.

Уругваец сделал хет-трик в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

В 75 предыдущих матчах в Лиге чемпионов Вальверде забил лишь три гола.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч жизни выдает
Ответ Акан Есимсеит
Матч жизни выдает
И продлевает жизнь Арбелоа в качестве главного тренера)
Вальверде хозяин Манчестера Сити,это нужно просто признать. Буквально из ничего,трижды положил
Ответ Hella black
Вальверде хозяин Манчестера Сити,это нужно просто признать. Буквально из ничего,трижды положил
Родриго свои полномочия передал
Место хозяина Сити не должно оставаться пустым
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарем в истории ЛЧ. У голкипера «Реала» 3 голевых паса
11 марта, 21:01
У «Реала» 4 удара в створ и 3 гола в 1-м тайме с «Манчестер Сити»
11 марта, 20:59
Вальверде сделал первый хет-трик в карьере – в 1-м тайме игры с «Ман Сити»
11 марта, 20:54
