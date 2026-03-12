Хавертц о пенальти «Арсенала»: «Мне жаль «Байер», но это футбол – я был счастлив. Я стремился к таким моментам годами и рад, что забил»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хавертц высказался о пенальти, реализованном им на 89-й минуте матча с «Байером».

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1. На 86-й минуте матча Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи.

«Пенальти на последних минутах не всегда даются легко. Но именно к таким моментам я стремился годами.

Поэтому я, естественно, рад. Я рад, что проявил себя, рад, что забил.

Конечно, мне жаль «Байер». Но это футбол, и я был счастлив», – сказал Хавертц в интервью DAZN после игры.

Немецкий футболист выступал в системе «Байера» с 2010 по 2020 год.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport1
