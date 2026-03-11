Юлманд об 11-метровом «Арсенала» на Мадуэке: «Контакта не было, а он упал. Это не пенальти»

Юлманд о пенальти «Арсенала»: контакта не было, но Мадуэке упал.

Главный тренер «Байера» Каспер Юлманд высказался о пенальти в пользу «Арсенала » в матче Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала турнира команды сыграли вничью (1:1).

На 86-й минуте Нони Мадуэке , войдя в штрафную «Байера » с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти , ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

«Контакта не было, а затем он упал. Это не пенальти», – сказал Юлманд.