  • Юлманд об 11-метровом «Арсенала» на Мадуэке: «Контакта не было, а он упал. Это не пенальти»
12

Юлманд об 11-метровом «Арсенала» на Мадуэке: «Контакта не было, а он упал. Это не пенальти»

Главный тренер «Байера» Каспер Юлманд высказался о пенальти в пользу «Арсенала» в матче Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала турнира команды сыграли вничью (1:1).

На 86-й минуте Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

«Контакта не было, а затем он упал. Это не пенальти», – сказал Юлманд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport1
12 комментариев
Положа руку на сердце, байер заслужил сегодня ничью
так у тебя эндрих сказал, что был контакт
На 100% левый пенальти...
Там пенальти не было, судьи неправильно оценили ситуацию
Ответ TADSCH DE
То есть на ногу Нонни прилегла тень?
Ответ Marcus-light
Там чётко видно, что игрок Байера не коснулся ногой , а Нони впоследствии осознавая что игрок его не задел, сам подставил ногу и упал.
Он сам даже после матча сказал : раз не смогли победить, ничья лучше чем проигрыш и он ясно понимает что старался в моменте с пенальти
