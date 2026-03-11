Вальверде сделал первый хет-трик в карьере – в 1-м тайме игры с «Ман Сити»
Федерико Вальверде отметился тремя голами в первом тайме матча против «Манчестер Сити».
Полузащитник «Реала» отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
Уругваец сделал хет-трик впервые в карьере. Двух голов в одном матче у него не было с 2023 года.
Подробно со статистикой Вальверде можно ознакомиться здесь.
«Реал» – «Манчестер Сити». 3:0 – Вальверде сделал хет-трик, забив первый гол с передачи Куртуа!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Если это правда, то сегодня Хаби посадили в самую глубокую лужу на свете.
Ложусь спать - Вальверде делает первый хет-трик в карьере против МС за тайм.