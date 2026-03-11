Вальверде сделал первый хет-трик в карьере – в 1-м тайме игры с «Ман Сити»

Федерико Вальверде отметился тремя голами в первом тайме матча против «Манчестер Сити».

Полузащитник «Реала» отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уругваец сделал хет-трик впервые в карьере. Двух голов в одном матче у него не было с 2023 года.

Подробно со статистикой Вальверде можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Манчестер Сити». 3:0 – Вальверде сделал хет-трик, забив первый гол с передачи Куртуа! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Не с пенальти на 96 минуте , и не великому Ньюкаслу , но тоже пойдет
Ответ Elementarno
Не с пенальти на 96 минуте , и не великому Ньюкаслу , но тоже пойдет
Комментарий скрыт
Ответ Elementarno
Не с пенальти на 96 минуте , и не великому Ньюкаслу , но тоже пойдет
и не в 18 лет, (а в 27)
Федя, что ты делаешь? Продолжай!!!
Трешка в важнейшем матче ЛЧ, притом против ТОП-3 фаворита турнира. Феде в очередной раз доказал, что он настоящий бриллиант и великий мастер, который по праву носит капитанскую повязку лучшего клуба в мире 🏆
Ответ Парень со двора Шмурнова
Трешка в важнейшем матче ЛЧ, притом против ТОП-3 фаворита турнира. Феде в очередной раз доказал, что он настоящий бриллиант и великий мастер, который по праву носит капитанскую повязку лучшего клуба в мире 🏆
Когда крутилась вся эта история с Алонсо, инсайдеры вкидывали инфу - мол, якобы Алонсо однажды в раздевалке при всех заявил, что Феде "посредственный футболист".
Если это правда, то сегодня Хаби посадили в самую глубокую лужу на свете.
Ответ xDe xDe
Когда крутилась вся эта история с Алонсо, инсайдеры вкидывали инфу - мол, якобы Алонсо однажды в раздевалке при всех заявил, что Феде "посредственный футболист". Если это правда, то сегодня Хаби посадили в самую глубокую лужу на свете.
P.s. Юзер выше изменил комент, изначально у него было написано совсем другое)
На самом деле Феде достоин получить ЗМ , он играет везде на любой позиции и нигде не теряется , статистика у него ТОП для игрока который в основном играет больше в защите .
Ответ Elementarno
На самом деле Феде достоин получить ЗМ , он играет везде на любой позиции и нигде не теряется , статистика у него ТОП для игрока который в основном играет больше в защите .
Обычно для золотого мяча игроку нужно что-то выиграть.
Ответ Кирилл Набухов
Обычно для золотого мяча игроку нужно что-то выиграть.
Это исключительно для болельщиков Месси)
Килиан Вальверде )
Ответ Djokosmash
Килиан Вальверде )
Феде Адебайо
С отрывом лучший полузащитник в мире!! Абсолютно везде на поле!!
Это реально какая-то рандомная среда. Утром проснулся - Бэм выбил 83 в НБА. Чел который 41 бил максимум стал вторым в истории
Ложусь спать - Вальверде делает первый хет-трик в карьере против МС за тайм.
Ответ noyneim
Это реально какая-то рандомная среда. Утром проснулся - Бэм выбил 83 в НБА. Чел который 41 бил максимум стал вторым в истории Ложусь спать - Вальверде делает первый хет-трик в карьере против МС за тайм.
про освободившееся место на ЧМ забыл
Сити, походу, сегодня на Реал поставил
Он вообще монстр, этот уругваец!
«Реал» разгромил «Манчестер Сити» – 3:0! Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист
11 марта, 21:53
11 марта, 21:53
Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Ман Сити». У хавбека «Реала» 18 (6+12) очков в 39 матчах сезона
11 марта, 20:47
11 марта, 20:47
Куртуа отдал голевой пас Вальверде в игре с «Сити». У Федерико 2+3 в 5 последних матчах, у вратаря второй ассист в ЛЧ
11 марта, 20:25
11 марта, 20:25Фото
