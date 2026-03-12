Сафонов провел 31-й матч за «ПСЖ». 12 из них – сухие, пропущено 30 мячей

Матвей Сафонов пропустил 30 мячей в воротах «ПСЖ».

Матвей Сафонов провел 31-ю игру в составе «ПСЖ».

Россиянин сыграл в матче против «Челси» (5:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вратарь пропустил голы от Мало Гюсто на 28-й минуте и от Энцо Фернандеса на 57-й.

Сафонов выступает за парижан с сезона-2024/25. В 31 матче он пропустил 30 мячей. Сухими были 12 игр.

Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЛЧ. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Да по такой системе по фиг на голы. 🤷🏻Одни расстрелы. Важно чётко участвовать в начале атак ПСЖ и играть ногами. А остальное, по-ходу, тренерский штаб не волнует. У них есть система и они её придерживаются даже порой вопреки здравому смыслу. Но зато стилевая команда, а не бегунки 🤷🏻
Шикарный предголевой сейв сделал, да и когда гол забивали в упор почти спас. Отличный матч проводит:)
Ответ rigobersong
Шикарный предголевой сейв сделал, да и когда гол забивали в упор почти спас. Отличный матч проводит:)
у доннарумы 33 матча 33 пропущенных и 14 сухарей, так что, мотя хорош
А вообще, как бы на этом не хайпили, Матвею просто спасибо. В это время, когда нас подло отовсюду выгнали, хоть один из немногих лучиков, за кого можно поболеть на международной арене.
Первый гол если прям придираться мог выручить , второй краном не вытащить . Ну и предголевой сэйв в копилочку 👍👍 смотрю ПСЖ только из-за Моти .
Матвей как обычно хорош)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Матвей как обычно хорош)
Удар в него надо было тащить
Ответ Rom4ik3252
Удар в него надо было тащить
Тогда это был бы Куртуа. Но Куртуа такой один )
Наш слоняра. Явный номер 1 в команде
