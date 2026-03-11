Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Ман Сити». У хавбека «Реала» 18 (6+12) очков в 39 матчах сезона
Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вальверде открыл счет на 20-й минуте матча, голевую передачу отдал Тибо Куртуа. На 27-й уругваец вновь забил – мяч пришел к нему рикошетом после паса Винисиуса Жуниора. На 43-й минуте Вальверде забил третий мяч с передачи Браима Диаса.
Всего на счету Вальверде 6 голов и 12 голевых передач в 39 матчах за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона. Подробную статистику Федерико можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
- вальверде
Третий как по нотам !