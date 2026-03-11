  • Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Ман Сити». У хавбека «Реала» 18 (6+12) очков в 39 матчах сезона
Федерико Вальверде сделал хет-трик в матче с «Ман Сити».

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сделал хет-трик в первом тайме матча с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вальверде открыл счет на 20-й минуте матча, голевую передачу отдал Тибо Куртуа. На 27-й уругваец вновь забил – мяч пришел к нему рикошетом после паса Винисиуса Жуниора. На 43-й минуте Вальверде забил третий мяч с передачи Браима Диаса.

Всего на счету Вальверде 6 голов и 12 голевых передач в 39 матчах за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона. Подробную статистику Федерико можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoТибо Куртуа
logoБраим Диас
Просто невероятный матч проводит Феде, все получается. Бенефис!
Ответ corazon blanco
Комментарий скрыт
Ответ corazon blanco
Моё восхищение капитаном сливочных, и в защите подчищает, и впереди унижает, вообще слабых мест нет у парняги
Родриго передал Вальверде титул хозяина Сити
- какое у тебя амплуа ?
- вальверде
Лучший полузащитник мира! 👑
Ответ LYSVEGAS
Вот кому хочется сопереживать. Игроку, который уже скоро 10 лет в этой команде, начинавшему с очень скромных позиций. Ему, Браиму Диасу, Родриго. А не напыщенным Винисиусам и Мбаппе, сгорающим под прессингом.
Ответ Goldstream
Хотелось, пока он не оказался союзником этих же пижонов в сливе тренера, потому что, видимо, тот его защитником использовал
Феде давно уже всем и всё доказал, но сегодня он проводит даже по своим высочайшим меркам просто выдающийся матч, браво! 👏
Что то на великом аля Роналду и Бензема сделал )
Ответ bars1998
Мне почему то покер Аршавина вспомнился..
Этот парень наш капитан. Это перфоманс Феде на века.
Уругвайский капитан здорового человека)
Если это не перформанс уровня ЗМ, то за что тогда давать ЗМ? Бриллиант!!
Ответ dato9248@icloud.com
Ну конечно, за 1 матч теперь давать ЗМ, глоры Реала совсем с катушек слетели 🤣
Ответ Konstantin Frolov
Он в каждом матче стабильно показывает уровень
Все три мяча на любой вкус.
Третий как по нотам !
