Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Ман Сити». У хавбека «Реала» 18 (6+12) очков в 39 матчах сезона

Федерико Вальверде сделал хет-трик в матче с «Ман Сити».

Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, первый тайм).

Вальверде открыл счет на 20-й минуте матча, голевую передачу отдал Тибо Куртуа. На 27-й уругваец вновь забил – мяч пришел к нему рикошетом после паса Винисиуса Жуниора . На 43-й минуте Вальверде забил третий мяч с передачи Браима Диаса.

Всего на счету Вальверде 6 голов и 12 голевых передач в 39 матчах за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона.