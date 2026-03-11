  • Андрих о пенальти «Арсенала»: «Этого контакта недостаточно, Мадуэке немного помедлил перед падением, кажется. «Байер» должен был победить»
14

Андрих о пенальти «Арсенала»: «Этого контакта недостаточно, Мадуэке немного помедлил перед падением, кажется. «Байер» должен был победить»

Андрих о пенальти «Арсенала»: контакта недостаточно, игрок не должен так падать.

Капитан «Байера» Роберт Андрих подвел итоги матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте матча Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

Об игре

«У меня смешанные чувства по поводу этого матча. С одной стороны, мы сыграли хорошо. С другой стороны, мы должны были победить сегодня. Теперь на них будет меньше давления во втором матче.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Но мы по-прежнему верим, что можем преподнести сюрприз».

О пенальти

«Этого [контакта] действительно недостаточно. Конечно, он [Тилльман] не должен был так падать. Мне показалось, что контакт был, после чего он [Мадуэке] еще немного помедлил перед падением.

Если посмотреть во второй раз, контакт кажется еще меньше. Как можно не сказать: «Пожалуйста, отмените пенальти»? Потому что этого просто недостаточно», – заявил в Андрих интервью DAZN.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bild
14 комментариев
Левая пенка
Давай по порядку.. Ты почему матч доиграл до конца?
Ответ Billy_Shears
Давай по порядку.. Ты почему матч доиграл до конца?
По той же причине, по которой Габриэль обычно доигрывает
Судьи прощают)
А пенальти наигран был
Искал контакт, почувствовал касание о торс
Ответ ten Hag
По той же причине, по которой Габриэль обычно доигрывает Судьи прощают) А пенальти наигран был Искал контакт, почувствовал касание о торс
Когда я задал вопрос, я имел ввиду два срыва атаки, каждый на жёлтую. Когда ты набрасываешь, ты набрасываешь..
И ещё наброс по поводу пенальти. Там дело не в касании о торс, а в ударе сзади по левой ноге
Пенальти левейший, но самого Андриха уже на 5-й минуте не должно было быть на поле, судья решил простить его, но там была железная вторая жёлтая, и первая была показана по делу.
Да, однако ты должен был быть удалён при счёте 0-0!!! Там контактов хватало, что при первой ЖК, и когда не был показан второй. А ты забил единственный гол Байера...
Почему он [Тилльман]? Речь же явно про симуляцию Мадуэке
Ответ Serge Vendino
Почему он [Тилльман]? Речь же явно про симуляцию Мадуэке
Он при падении зацепил ногу Мадуэке
Ну разве это фол на Мадуэке? «Арсенал» спасся в ЛЧ со спорного пенальти в самом конце
вчера, 06:23
Мадуэке об 1:1 с «Байером»: «Когда не можешь победить, лучше сыграть вничью, чем проиграть. В Лондоне «Арсенал» справится с задачей, уверен»
11 марта, 20:33
Мадуэке упал в штрафной «Байера» после подката Тилльмана на 86-й – арбитр Мелер назначил пенальти в пользу «Арсенала», ВАР подтвердил решение. Хавертц забил с точки на 89-й
11 марта, 19:45Фото
