Андрих о пенальти «Арсенала»: «Этого контакта недостаточно, Мадуэке немного помедлил перед падением, кажется. «Байер» должен был победить»
Капитан «Байера» Роберт Андрих подвел итоги матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.
На 86-й минуте матча Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.
«У меня смешанные чувства по поводу этого матча. С одной стороны, мы сыграли хорошо. С другой стороны, мы должны были победить сегодня. Теперь на них будет меньше давления во втором матче.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Но мы по-прежнему верим, что можем преподнести сюрприз».
О пенальти
«Этого [контакта] действительно недостаточно. Конечно, он [Тилльман] не должен был так падать. Мне показалось, что контакт был, после чего он [Мадуэке] еще немного помедлил перед падением.
Если посмотреть во второй раз, контакт кажется еще меньше. Как можно не сказать: «Пожалуйста, отмените пенальти»? Потому что этого просто недостаточно», – заявил в Андрих интервью DAZN.
Судьи прощают)
А пенальти наигран был
Искал контакт, почувствовал касание о торс
И ещё наброс по поводу пенальти. Там дело не в касании о торс, а в ударе сзади по левой ноге