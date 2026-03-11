Андрих о пенальти «Арсенала»: «Этого контакта недостаточно, Мадуэке немного помедлил перед падением, кажется. «Байер» должен был победить»

Андрих о пенальти «Арсенала»: контакта недостаточно, игрок не должен так падать.

Капитан «Байера» Роберт Андрих подвел итоги матча с «Арсеналом » в Лиге чемпионов.

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте матча Нони Мадуэке , войдя в штрафную «Байера » с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти , ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

Об игре

«У меня смешанные чувства по поводу этого матча. С одной стороны, мы сыграли хорошо. С другой стороны, мы должны были победить сегодня. Теперь на них будет меньше давления во втором матче.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Но мы по-прежнему верим, что можем преподнести сюрприз».

О пенальти

«Этого [контакта] действительно недостаточно. Конечно, он [Тилльман] не должен был так падать. Мне показалось, что контакт был, после чего он [Мадуэке] еще немного помедлил перед падением.

Если посмотреть во второй раз, контакт кажется еще меньше. Как можно не сказать: «Пожалуйста, отмените пенальти»? Потому что этого просто недостаточно», – заявил в Андрих интервью DAZN.