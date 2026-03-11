Куртуа отдал голевой пас Вальверде в игре с «Сити». У Федерико 2+3 в 5 последних матчах, у вратаря второй ассист в ЛЧ

Вальверде забил «Ман Сити» с паса вратаря Куртуа.

Тибо Куртуа стал автором голевой передачи в игре с «Манчестер Сити».

Голкипер «Реала » сделал вынос на половину поля соперника на 20-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов, и Федерико Вальверде , прокинув мяч мимо вратаря «горожан» Джанлуиджи Доннаруммы , открыл счет – 1:0.

Скриншот: кадр трансляции Okko

На счету Вальверде два гола и три результативных паса в пяти последних играх во всех турнирах.

У Куртуа вторая голевая передача в текущем розыгрыше ЛЧ. Первая была 30 сентября в игре с «Кайратом».

