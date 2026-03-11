Куртуа отдал голевой пас Вальверде в игре с «Сити». У Федерико 2+3 в 5 последних матчах, у вратаря второй ассист в ЛЧ
Вальверде забил «Ман Сити» с паса вратаря Куртуа.
Тибо Куртуа стал автором голевой передачи в игре с «Манчестер Сити».
Голкипер «Реала» сделал вынос на половину поля соперника на 20-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов, и Федерико Вальверде, прокинув мяч мимо вратаря «горожан» Джанлуиджи Доннаруммы, открыл счет – 1:0.
На счету Вальверде два гола и три результативных паса в пяти последних играх во всех турнирах.
У Куртуа вторая голевая передача в текущем розыгрыше ЛЧ. Первая была 30 сентября в игре с «Кайратом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Между прочим, у Куртуа уже вторая голевая в этом розыгрыше ЛЧ. Сравнялся с Педри и обошёл по г+п Рафинью)
Ну зачем ты так ))))
😂😂
Связочка двух главных тащеров Мадрида сыграла 💪
Доннарумма чайник, руки то зачем убрал??
Очевидно, что он потерял штрафную площадь и думал, что уже вылетел за нее, поэтому убрал руку, ведь если бы он действительно выкатился и сыграл ей, получил бы прямую красную, а уж лучше пропустить, чем играть почти весь матч в меньшинстве. Там спасибо Диашу, который притормозил и затем не успел перехватить удар Вальверде.
Я думал мне одному показалось, что Долларума руку отдернул от мяча.
Это и есть машина Сити и нулевый полурезервный Мадрид?)
Машина будет в следующем сезоне , в этом будет успехом взять пару чашек
Доннарумма сбежал от Матвея, а от Федора нет))
Уахаха😅🤣
Первый гол на заглядение, но третий - это просто фантастика.
Что творит Доннарума)))
Гол на совести Донарумы и О’Райли
я сам фанат Мадрида. но не ожидал от кэпа 3гола
Кто нибудь видел на поле обладателя золотого мяча?
