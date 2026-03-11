  • Куртуа отдал голевой пас Вальверде в игре с «Сити». У Федерико 2+3 в 5 последних матчах, у вратаря второй ассист в ЛЧ
Вальверде забил «Ман Сити» с паса вратаря Куртуа.

Тибо Куртуа стал автором голевой передачи в игре с «Манчестер Сити».

Голкипер «Реала» сделал вынос на половину поля соперника на 20-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов, и Федерико Вальверде, прокинув мяч мимо вратаря «горожан» Джанлуиджи Доннаруммы, открыл счет – 1:0.

Скриншот: кадр трансляции Okko

На счету Вальверде два гола и три результативных паса в пяти последних играх во всех турнирах.

У Куртуа вторая голевая передача в текущем розыгрыше ЛЧ. Первая была 30 сентября в игре с «Кайратом».

«Реал» – «Манчестер Сити». 1:0 – Вальверде забил с передачи Куртуа! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Между прочим, у Куртуа уже вторая голевая в этом розыгрыше ЛЧ. Сравнялся с Педри и обошёл по г+п Рафинью)
Ну зачем ты так ))))
😂😂
Связочка двух главных тащеров Мадрида сыграла 💪
Доннарумма чайник, руки то зачем убрал??
Очевидно, что он потерял штрафную площадь и думал, что уже вылетел за нее, поэтому убрал руку, ведь если бы он действительно выкатился и сыграл ей, получил бы прямую красную, а уж лучше пропустить, чем играть почти весь матч в меньшинстве. Там спасибо Диашу, который притормозил и затем не успел перехватить удар Вальверде.
Я думал мне одному показалось, что Долларума руку отдернул от мяча.
Это и есть машина Сити и нулевый полурезервный Мадрид?)
Машина будет в следующем сезоне , в этом будет успехом взять пару чашек
Доннарумма сбежал от Матвея, а от Федора нет))
Уахаха😅🤣
Первый гол на заглядение, но третий - это просто фантастика.
Что творит Доннарума)))
Гол на совести Донарумы и О’Райли
я сам фанат Мадрида. но не ожидал от кэпа 3гола
Кто нибудь видел на поле обладателя золотого мяча?
Рекомендуем
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
25 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
30 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
41 минуту назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
59 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
10 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
