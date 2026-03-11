Мадуэке об 1:1 с «Байером»: «Когда не можешь победить, лучше сыграть вничью, чем проиграть. В Лондоне «Арсенал» справится с задачей, уверен»

Мадуэке об 1:1 с «Байером»: когда не можешь победить, ничья лучше поражения.

Вингер «Арсенала » Нони Мадуэке прокомментировал ничью с «Байером ».

Первая встреча команд 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1. «Арсенал» сравнял счет благодаря голу Кая Хавертца с пенальти на 89-й минуте. 11-метровый заработал именно Мадуэке.

«Мы приехали сюда, чтобы постараться победить, но когда не можешь победить, лучше сыграть вничью, чем проиграть. Мы уверены, что в Лондоне справимся со своей задачей.

На 100% [был уверен, что Хавертц забьет]. Я очень хорошо знаю Кая, он всю карьеру реализовывал пенальти под давлением. Высочайшее самообладание, высочайшая смелость проявить себя.

Когда ты выходишь на поле, а твоя команда проигрывает, это дает дополнительный стимул рисковать. Я работаю над этим, знаю, когда нужно действовать быстрее, а когда медленнее. Я стараюсь сочетать это по максимуму.

[В ответном матче можно улучшить] только самое основное. В игре с мячом мы были не так хороши, как могли бы быть, с точки зрения угрозы в штрафной. Мы будем работать над этим, и я уверен, что мы покажем это в Лондоне», – сказал Мадуэке в интервью TNT Sports.