  • Артета про 1:1 с «Байером»: «Арсенал» отчасти доминировал, но не доводил дело до конца. Мы проявили невнимательность и пропустили, но после замен нашли способ добиться ничьей»
Микель Артета подвел итоги игры «Арсенала» с «Байером» (1:1) в Лиге чемпионов.

«В этой игре были совершенно разные отрезки. Мы хорошо начали, создали отличный момент, Мартинелли попал в перекладину. Мы отчасти доминировали, но не доводили дело до конца, а соперник действовал достаточно опасно.

Мы проявили невнимательность после возобновления игры и пропустили. Нужно было оставаться эмоционально собранными, мы прибавили после замен и нашли способ добиться ничьей.

Все решают детали. Соперник делал определенные вещи, мы – нет, и мы за это поплатились.

Кай Хавертц впечатляюще отнесся к пенальти, был по-настоящему сосредоточен. Это важный гол.

Мадуэке был очень хорош. Изменил ритм, динамику игры, с ним появилась угроза. Он оказал большое влияние на результат.

Нам надо воспользоваться преимуществом своего поля. Сейчас шансы равные, и нам предстоит много работы. Нам потребуется, чтобы наши люди показали максимум», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Вы отскочили за счёт фальшивого пенальти. Долой харамбол
Ответ Direct free kick
Ну он же уточнил, отчасти* 😅
Ответ Direct free kick
Мерзкий Арсенал отскочил благодаря мерзкому пенальти. Всё логично
позорники доминировали они
Ответ SHEVAKGZ
Отличники на месте ? Пятёрочка для позорников
Ответ SHEVAKGZ
Согласен, на самом деле доминировал ПСЖ
Доминатор, ты давай что нибудь делай с доминаторами в атаке, один в обводку лезет теряет, другой под 14м номером вообще ничего не умеет, третий назад играет.
Не знаю где там Арсенал доминировал, отвратный матч. Не то чтобы соперник прям что-то создавал, но игра была ужасная. Про Хавертца вообще не понятно. Ну забил пенальти, молодец, а что еще он сделал? Кроме этого прохода Мадуэке что еще хорошего было после замен? Зубименди все играет назад, проигрывает всю борьбу, причем уже на постоянной основе
Ответ FilFil
Zubimendi i v RS vseqda posle Novoqo Qoda fiziceski ‘zakancivalsya’, v Arsenale to je samoe.
Полудоминировал
"Доминировал отчасти" это как "чуть-чуть беремена"
Ответ _FoX-
Какая беременность, если не довел до конца?
Левый пенальти, но кто про это вспомнит теплым майским вечером в Будапеште?
Ответ Английский_пациент
Не так страшен Байер на Эмирейтс, как страшен Будё дальше по сетке)
Болею за Арсенал со времён их последнего чемпионства. Смотреть последние игр 10 это боль. Выходили бы с мыслью что уже проигрывают с разницей в один мяч, игра была бы другой.
"Отчасти доминировали", "впечатляюще отнёсся к пенальти" -- какой-то водопад парадоксальных терминов, а не интервью.
будь ты мужиком и скажи честно - нам повезло, судья ошибся и поставил левую пенку. и то больше уважения было бы чем от сказанных сказок
У «Арсенала» 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах после январского поражения от «МЮ»
11 марта, 19:47
Мадуэке упал в штрафной «Байера» после подката Тилльмана на 86-й – арбитр Мелер назначил пенальти в пользу «Арсенала», ВАР подтвердил решение. Хавертц забил с точки на 89-й
11 марта, 19:45Фото
«Арсенал» пропустил от «Байера» с углового в начале 2-го тайма. Андрих забил головой после подачи Гримальдо
11 марта, 19:00
