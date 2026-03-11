  Мажич о показе переговоров ВАР с арбитром в поле: «Это невозможно по протоколу ФИФА. В Испании и Англии это создало большую проблему, на судей оказывается огромное давление»
11

Мажич о показе переговоров ВАР с арбитром в поле: «Это невозможно по протоколу ФИФА. В Испании и Англии это создало большую проблему, на судей оказывается огромное давление»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему в телетрансляции матчей Мир РПЛ не будут показывать разговоры ВАР‑центра с арбитрами в поле.

– Можно ли у нас какие‑то переговоры судей ВАР с арбитром выдать в эфир?

– По этой теме в России было очень много вопросов. Но ФИФА не открывает это по регламенту. По протоколу это невозможно – такие записи используются только для обучения в других странах. То же самое и в УЕФА: там никогда не публиковали разговоры между ВАР и судьями в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нескольких странах на судей оказывается очень большое давление, поэтому там начали публиковать переговоры арбитров. Я поговорил со знакомыми судьями из Испании и Англии – это создало большую проблему. Сейчас там обсуждают, какое слово они использовали, сказали ли что‑то медленнее или быстрее и так далее. Когда разбирают один момент, их начинают спрашивать и о других эпизодах. С каждым туром будет накапливаться все больше вопросов.

– Пока вы не хотите публиковать переговоры между судьями?

– Сейчас нет. Мы на связи с ФИФА и УЕФА. На чемпионате мира этого на 100% не будет, – сказал Мажич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
фифа своим протоколом нам по губам водит, а мы его зачем-то придерживаемся
Странно, видел же на ютубе, и переговоры и в общем работу наших судей. "Алло, реф" вроде плейлист назывался
Ответ egorov.bsp
Странно, видел же на ютубе, и переговоры и в общем работу наших судей. "Алло, реф" вроде плейлист назывался
Нет, это была нерегулярная передача Микрофон на судье, кстати, все выпуски пересматривал, такой кайф
А кто такие эти фифа и уефа, и какое отношение они имеют сейчас к РПЛ?
Ответ scandall1984
А кто такие эти фифа и уефа, и какое отношение они имеют сейчас к РПЛ?
Это мировая и европейская организации в состав которых входит РФС и выходить не собирается.
Ответ zanuda59
Это мировая и европейская организации в состав которых входит РФС и выходить не собирается.
Спасибо тебе, мил человек)) Это была ирония, а состояла она в том, что вне зависимости от нашего решения по модернизации ВАР, акустики, прослушиваний и прочего, им до нас в этом вопросе нет дела, а потому мы и можем прослушивать судей, вне зависимости от того, что и как они будут поступать на мировом первенстве.
Если послушать переговоры ВАРа с арбитром в поле, думаю, их вообще давить надо.
