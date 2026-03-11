Мажич о показе переговоров ВАР с арбитром в поле: «Это невозможно по протоколу ФИФА. В Испании и Англии это создало большую проблему, на судей оказывается огромное давление»

Мажич о показе переговоров с ВАР: это невозможно по протоколу ФИФА.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему в телетрансляции матчей Мир РПЛ не будут показывать разговоры ВАР‑центра с арбитрами в поле.

– Можно ли у нас какие‑то переговоры судей ВАР с арбитром выдать в эфир?

– По этой теме в России было очень много вопросов. Но ФИФА не открывает это по регламенту. По протоколу это невозможно – такие записи используются только для обучения в других странах. То же самое и в УЕФА: там никогда не публиковали разговоры между ВАР и судьями в Лиге чемпионов и Лиге Европы .

В нескольких странах на судей оказывается очень большое давление, поэтому там начали публиковать переговоры арбитров. Я поговорил со знакомыми судьями из Испании и Англии – это создало большую проблему. Сейчас там обсуждают, какое слово они использовали, сказали ли что‑то медленнее или быстрее и так далее. Когда разбирают один момент, их начинают спрашивать и о других эпизодах. С каждым туром будет накапливаться все больше вопросов.

– Пока вы не хотите публиковать переговоры между судьями?

– Сейчас нет. Мы на связи с ФИФА и УЕФА . На чемпионате мира этого на 100% не будет, – сказал Мажич.