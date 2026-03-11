Мидо: «Назначивший Тудора должен быть уволен – он не видел матчей «Ювентуса»! Это один из худших тренеров, ноль в управлении людьми. Клуб не заслуживает всего этого дерьма!»
«Тот, кто назначил Тудора, должен быть уволен, потому что этот человек, уверен, не видел ни одного матча «Ювентуса» при нем! Это один из худших тренеров! Ни тактики, ни плана на игру, ноль в управлении людьми! Не может справиться с давлением, не умеет общаться с прессой!
Пожалуйста, увольте его сегодня, а не завтра! На эту ерунду времени больше нет... клуб не заслуживает всего этого дерьма!» – написал экс-форвард «Тоттенхэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Мидо
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он может и не справляется , но проблемы ттх явно не из-за него