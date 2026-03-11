  • Мидо: «Назначивший Тудора должен быть уволен – он не видел матчей «Ювентуса»! Это один из худших тренеров, ноль в управлении людьми. Клуб не заслуживает всего этого дерьма!»
Мидо раскритиковал решение «Тоттенхэма» пригласить на пост тренера Игора Тудора.

«Тот, кто назначил Тудора, должен быть уволен, потому что этот человек, уверен, не видел ни одного матча «Ювентуса» при нем! Это один из худших тренеров! Ни тактики, ни плана на игру, ноль в управлении людьми! Не может справиться с давлением, не умеет общаться с прессой!

Пожалуйста, увольте его сегодня, а не завтра! На эту ерунду времени больше нет... клуб не заслуживает всего этого дерьма!» – написал экс-форвард «Тоттенхэма».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Мидо
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoМидо
logoЮвентус
logoИгор Тудор
брань
16 комментариев
Я всегда удивлялся как провалившиеся везде физруки получают новую работы не в самых отстойных клубах
У них обычно хорошие агенты. Онана же как-то выбил через своего агента зарплату выше, чем у него была в МЮ. Это все агенты. И так у многих тренеров и игроков. Где-то банально отмыв денег, и прочие хитрости.
Три первых физрука, которые пришли в голову: Юрич, Ковач, Тудор, все с балканскими корнями.
Ооо как Тудор виноват !?)))
Он может и не справляется , но проблемы ттх явно не из-за него
А Тудор не виноват что ли?)
Еще как заслуживает! Тоттенгем был придуман, чтобы страдать 😫
Странно, что его в топ-клубы постоянно назначают, если у него из трофеев Кубок Хорватии 13 лет назад. Испанский Карпин прям (оба были очень хорошими футболистами).
Тоттенхэм и не топ. Может только за былые заслуги. Топ команды не играют так, как играет Тоттенхэм в последние сезоны. Это просто середняк с хорошим бюджетом
Под Сычевым сидел в свое время :)
а Паратичи еще в ТТХ?
Мидо когда-то пылил за ТТХ, и плюс после завершения карьеры получил лицензию тренера и практиковал в Египте. Думаю просто у него его мидо подгорает от зависти, что его как Легенду Лондона не позвали выручить тонущий корабль.
Материалы по теме
Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» обеспокоены ситуацией (ESPN)
11 марта, 19:41
«Тоттенхэм» находит новые способы позориться. Он был посмешищем в Англии, а теперь это посмешище всей Европы». Канди о поражении «шпор» от «Атлетико»
11 марта, 13:54
Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»
11 марта, 13:42
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
13 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
18 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
29 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
47 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
51 минуту назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
