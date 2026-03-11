Мидо: «Назначивший Тудора должен быть уволен – он не видел матчей «Ювентуса»! Это один из худших тренеров, ноль в управлении людьми. Клуб не заслуживает всего этого дерьма!»

Мидо призвал уволить Тудора как можно скорее: один из худших тренеров.

Мидо раскритиковал решение «Тоттенхэма» пригласить на пост тренера Игора Тудора .

«Тот, кто назначил Тудора, должен быть уволен, потому что этот человек, уверен, не видел ни одного матча «Ювентуса » при нем! Это один из худших тренеров! Ни тактики, ни плана на игру, ноль в управлении людьми! Не может справиться с давлением, не умеет общаться с прессой!

Пожалуйста, увольте его сегодня, а не завтра! На эту ерунду времени больше нет... клуб не заслуживает всего этого дерьма!» – написал экс-форвард «Тоттенхэма ».