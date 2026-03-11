Радимов о Соболеве: «Как к форварду вопросов к нему быть не должно – в трех матчах весны дважды забил. Вопросы должны быть к тому же Дурану»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает необоснованной критику Александра Соболева после возобновления сезона.
Нападающий забил за «Зенит» в двух матчах подряд – «Балтике» в FONBET Кубке России (1:0) и «Оренбургу» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).
«Ну нет, до 20 мячей еще «мешок» надо забить... Но я хочу сказать про другое: Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трех матчах весны – и дважды забил. Так что как к нападающему, по большому счету, вопросов к нему быть не должно.
А вот должны быть вопросы к тому же Дурану, который еще ничего не забил. А Соболева за этот отрезок надо похвалить», – сказал Радимов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
3 матча и всего 3 гола с такими игроками атаки
ещё и поражение от команды на вылет
Вот выйдет с КБ, сыграет плохо тогда и будем ему предъявлять.А пока вопросы к кому угодно...Сантосу, Мантуану, Глушенкову...но не к Дурану.
ПС.Вендела заменили из-за повреждения в Оренбурге, сегодня не тренировался Дивеев, зная о его травмах, стоило ли его выпускать с Оренбургом...
Про голевые моменты и говорить сложно.