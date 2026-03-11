Радимов о Соболеве: «Как к форварду вопросов к нему быть не должно – в трех матчах весны дважды забил. Вопросы должны быть к тому же Дурану»

Радимов о Соболеве: как к нападающему вопросов к нему быть не должно.

Бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов считает необоснованной критику Александра Соболева после возобновления сезона.

Нападающий забил за «Зенит» в двух матчах подряд – «Балтике» в FONBET Кубке России (1:0) и «Оренбургу» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Ну нет, до 20 мячей еще «мешок» надо забить... Но я хочу сказать про другое: Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трех матчах весны – и дважды забил. Так что как к нападающему, по большому счету, вопросов к нему быть не должно.

А вот должны быть вопросы к тому же Дурану , который еще ничего не забил. А Соболева за этот отрезок надо похвалить», – сказал Радимов.