  • Радимов о Соболеве: «Как к форварду вопросов к нему быть не должно – в трех матчах весны дважды забил. Вопросы должны быть к тому же Дурану»
10

Радимов о Соболеве: «Как к форварду вопросов к нему быть не должно – в трех матчах весны дважды забил. Вопросы должны быть к тому же Дурану»

Радимов о Соболеве: как к нападающему вопросов к нему быть не должно.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает необоснованной критику Александра Соболева после возобновления сезона.

Нападающий забил за «Зенит» в двух матчах подряд – «Балтике» в FONBET Кубке России (1:0) и «Оренбургу» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Ну нет, до 20 мячей еще «мешок» надо забить... Но я хочу сказать про другое: Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трех матчах весны – и дважды забил. Так что как к нападающему, по большому счету, вопросов к нему быть не должно.

А вот должны быть вопросы к тому же Дурану, который еще ничего не забил. А Соболева за этот отрезок надо похвалить», – сказал Радимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
10 комментариев
все вопросы должны быть к Семаку
3 матча и всего 3 гола с такими игроками атаки
ещё и поражение от команды на вылет
все вопросы должны быть к Семаку 3 матча и всего 3 гола с такими игроками атаки ещё и поражение от команды на вылет
По логике Радимова в Семаку точно никаких вопросов быть не должно - у него даже Соболев забивает :-)
Ага к Дурану, который в Оренбурге получил 15 мин и когда всех криатившиков заменили.
Вот выйдет с КБ, сыграет плохо тогда и будем ему предъявлять.А пока вопросы к кому угодно...Сантосу, Мантуану, Глушенкову...но не к Дурану.
Ага к Дурану, который в Оренбурге получил 15 мин и когда всех криатившиков заменили. Вот выйдет с КБ, сыграет плохо тогда и будем ему предъявлять.А пока вопросы к кому угодно...Сантосу, Мантуану, Глушенкову...но не к Дурану.
У Дурана три матча - 133 минуты, у Соболева три матча - 141 минута. Время дали одинаков, если уж сильно не придираться.
У Дурана три матча - 133 минуты, у Соболева три матча - 141 минута. Время дали одинаков, если уж сильно не придираться.
Нападающий-игрок зависимый, сколько моментов создали Дурану партнёры в этих матчах?Ноль...+в минусовую температу играл первый раз в жизни.Для меня несусветная глупость выпускать Дурана, при этом убрав Луиса Энрике, Вендела, Глушенкова, Джона и переведя Педро правым защитником, ну может поэтому я и не тренер Зенита))
ПС.Вендела заменили из-за повреждения в Оренбурге, сегодня не тренировался Дивеев, зная о его травмах, стоило ли его выпускать с Оренбургом...
Вопросы должны быть к тому же Семаку и его помощникам, смотреть на такой унылый футбол уже нет сил.
Вопросы к Семаковскому, а ждать от Соболева града голов вряд ли стоит. Вот только сколько раз он мяча коснулся при двух забитых мячах, сколько единоборств выиграл, был ли полезен в позиционной игре без мяча, прессинге. Сейчас много разных элементов появилось в статистике игрока за матч.
Зенит 3 тайма с Балтикой с трудом половину поля преодолевал. До Дурана мяч почти не доходил.
Про голевые моменты и говорить сложно.
Пару раз мячик отскочил от деревяшки в нужном направлении - сразу форвард экстракласса.
