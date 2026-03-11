Питарч – самый молодой испанский игрок в старте «Реала» в плей-офф ЛЧ. 18-летний хавбек превзошел достижение Рауля в 1996-м

Питарч – самый молодой испанец в старте «Реала» в плей-офф ЛЧ.

Тьяго Питарч стал самым молодым испанским игроком, вышедшем в стартовом составе «Реала» в матче плей-офф Лиги чемпионов.

«Мадрид » принимает «Манчестер Сити » (0:0, первый тайм) в первой игре 1/8 финала турнира.

Вышедшему на поле в стартовом составе хавбеку на сегодняшний момент 18 лет и 220 дней. Он превзошел рекорд Рауля, поставленный в марте 1996 года.

Тогда экс-форвард «сливочных» вышел в старте против «Ювентуса » в возрасте 18 лет и 253 дней.