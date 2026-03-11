Дегтярев о приглашении «Спартака» U15 на турнир с «ПСЖ»: «Юноши становятся первопроходцами, и им уже через несколько лет предстоит побороться за призы на взрослых турнирах ФИФА и УЕФА»
Михаил Дегтярев: матчи «Спартака» U15 в Венгрии – событие на пути к возвращению.
Михаил Дегтярев прокомментировал приглашение «Спартака» U15 на турнир с участием «Гонведа», «ПСЖ», «Аталанты», «Марибора» и «Эльче» в Будапеште.
«Предстоящая матчевая серия – событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Благодарю РФС, что смогли быстро оптимизировать график «Спартака» в Юношеской футбольной лиге, чтобы команда смогла направить в Будапешт лучших игроков.
Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА», – сказал министр спорта РФ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как он вообще стал министром спорта)?
«Мишанечка, как сам-то? Не видел тебя давно. Ну, ты куда пропал-то? Уважил бы старика, пропарил бы в баньке. Лучше тебя ведь никто веничком не работает» - цитата из сериала «Бандитский Петербург».
А кто из ставленников Василия Васильевича П. отличается умом и сообразительностью?
Очень хорошая новость !
Видимо это заслуга господина Дегтярева, о чём он скромно молчит...
Он разницу чувствует между детским турниром проходящим в Венгри. и официальными матчами взрослых команд?
А ты чувствуешь разницу между буквами алфавита? Фразу "событие НА ПУТИ к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры" прочитать получилось? "На пути" - это не финальная точка, путь после неё может быть неопределённо длинным, понимаешь?
Это никакая ни точка и нет никакого пути! Нас вернут когда придет время одним решением и не будет никаких путей, в первую очередь когда к этому будут политические предпосылки. На данный момент никаких предпосылок нет даже близко и не надо строить никаких иллюзий
Просто сказочный …….
