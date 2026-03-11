Дегтярев о приглашении «Спартака» U15 на турнир с «ПСЖ»: «Юноши становятся первопроходцами, и им уже через несколько лет предстоит побороться за призы на взрослых турнирах ФИФА и УЕФА»

Михаил Дегтярев: матчи «Спартака» U15 в Венгрии – событие на пути к возвращению.

Михаил Дегтярев прокомментировал приглашение «Спартака » U15 на турнир с участием «Гонведа», «ПСЖ», «Аталанты», «Марибора» и «Эльче» в Будапеште.

«Предстоящая матчевая серия – событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Благодарю РФС, что смогли быстро оптимизировать график «Спартака» в Юношеской футбольной лиге, чтобы команда смогла направить в Будапешт лучших игроков.

Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА», – сказал министр спорта РФ.