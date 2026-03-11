Гвардиолу освистали на «Бернабеу» перед игрой «Ман Сити» с «Реалом»
Болельщики «Реала» выразили негативное отношение к Пепу Гвардиоле.
Мадридский клуб принимает «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
BBC передает, что главного тренера «горожан», ранее работавшего в «Барселоне», громко освистали в момент, когда на «Сантьяго Бернабеу» прозвучала его фамилия.
Ранее «Реал» запретил своим фанатам скандировать «Эй, Гвардиола, ты такой худой, сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой».
«Реал» – «Манчестер Сити». Винисиус, Холанд, Питарч, Семеньо, Браим и Доку играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
8 комментариев
Помнится Уткин комментируя 5:0 на Камп Ноу говорил: «тренировки тренировками, Моуринью Моуриньей, а комплекс-то у Реала есть»
Не прочли интервью?)
Кричалка хорошая, кстати)
