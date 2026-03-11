Гвардиолу освистали на «Бернабеу» перед игрой «Ман Сити» с «Реалом»

Болельщики «Реала » выразили негативное отношение к Пепу Гвардиоле .

Мадридский клуб принимает «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

BBC передает, что главного тренера «горожан», ранее работавшего в «Барселоне», громко освистали в момент, когда на «Сантьяго Бернабеу» прозвучала его фамилия.

Ранее «Реал» запретил своим фанатам скандировать «Эй, Гвардиола, ты такой худой, сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой».

