  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Кински о замене на 17-й минуте с «Атлетико»: «От мечты к кошмару и обратно к мечте. Спасибо за сообщения, увидимся 🤚🏼»
Фото
6

Кински о замене на 17-й минуте с «Атлетико»: «От мечты к кошмару и обратно к мечте. Спасибо за сообщения, увидимся 🤚🏼»

Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински-младший поделился публикацией в соцсети после замены на 17-й минуте матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5). 

22-летний голкипер совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио. Итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

Чешский футболист выложил экран телевизора со своим изображением с матча в сторис инстаграма.

«Спасибо за сообщения. От мечты к кошмару и обратно к мечте. Увидимся 🤚🏼», – написал Кински.

Изображение: instagram.com/tondakinsky

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Антонина Кински-младшего
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
соцсети
logoЛа Лига
болельщики
logoАтлетико
logoАнтонин Кински-младший
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давай мужик, держись!
У Филимонова с Кариусом не получилось вернуться после одного резонансного провала.
Ответ Vamosalaplaya
У Филимонова с Кариусом не получилось вернуться после одного резонансного провала.
Там были важнейшие матчи, которые они проиграли в одиночку, тогда как команда играла неплохо. Тут все таки другой случай.
Спасибо за сообщения, увидимся, в каком-нибудь Лудогорце
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»
11 марта, 13:42
Дини об уходе Кински в раздевалку после замены на 17-й минуте с «Атлетико»: «Ошибся ты, а не тренер. Когда команда в окопах, ты должен быть с ней, нет времени жалеть себя»
11 марта, 11:01
Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и «Тоттенхэм». До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»
10 марта, 22:53
Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»
10 марта, 22:32
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем