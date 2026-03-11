Кински о замене на 17-й минуте с «Атлетико»: «От мечты к кошмару и обратно к мечте. Спасибо за сообщения, увидимся 🤚🏼»

Кински о замене на 17-й минуте: от мечты к кошмару и обратно к мечте.

Вратарь «Тоттенхэма » Антонин Кински-младший поделился публикацией в соцсети после замены на 17-й минуте матча с «Атлетико » в ЛЧ (2:5).

22-летний голкипер совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио. Итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

Чешский футболист выложил экран телевизора со своим изображением с матча в сторис инстаграма.

«Спасибо за сообщения. От мечты к кошмару и обратно к мечте. Увидимся 🤚🏼», – написал Кински.

Изображение: instagram.com/tondakinsky