Кински о замене на 17-й минуте с «Атлетико»: «От мечты к кошмару и обратно к мечте. Спасибо за сообщения, увидимся 🤚🏼»
Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински-младший поделился публикацией в соцсети после замены на 17-й минуте матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5).
22-летний голкипер совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио. Итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.
Чешский футболист выложил экран телевизора со своим изображением с матча в сторис инстаграма.
«Спасибо за сообщения. От мечты к кошмару и обратно к мечте. Увидимся 🤚🏼», – написал Кински.
Изображение: instagram.com/tondakinsky
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Антонина Кински-младшего
Давай мужик, держись!
У Филимонова с Кариусом не получилось вернуться после одного резонансного провала.
Там были важнейшие матчи, которые они проиграли в одиночку, тогда как команда играла неплохо. Тут все таки другой случай.
Спасибо за сообщения, увидимся, в каком-нибудь Лудогорце
