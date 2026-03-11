Арбелоа перед матчем с «Ман Сити»: «Мы «Реал», это наш турнир – мы уверены в себе. Противостояние будет долгим – будет странно, если исход противостояния решится сегодня»

Арбелоа перед матчем с «Ман Сити»: мы «Реал», это наш турнир.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о шансах мадридцев пройти «Манчестер Сити » в Лиге чемпионов.

Первая встреча команд в 1/8 финала пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Мы «Реал», и это наш турнир, поэтому мы очень уверены в себе и в том, что сможем показать себя перед нашими болельщиками. Последний матч придал нам уверенности и мотивации.

Обе команды знают, что это двухматчевое противостояние, и было бы странно, если бы все решилось сегодня, мы должны выйти на поле и сделать все как можно лучше, уделив внимание деталям, потому что противостояние будет долгим», – сказал Арбелоа в интервью Movistar.