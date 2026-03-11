У «Арсенала» 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах после январского поражения от «МЮ»

«Арсенал» продлил серию без поражений во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты сегодня обменялась голами с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.

В последний раз лондонцы уступали 25 января – тогда их обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ. С тех пор у «канониров» 9 побед и 3 ничьих.

14 марта «Арсенал» встретится с «Эвертоном».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
у арсенала самый стрёмный футбол среди всех европейских топ клубов
Ответ Grime Font
просто напомню, что челси, за который ты болеешь, за 4 игры арсеналу ни разу с игры не забил) вот это смешно чел) это очень смешно в совокупности с твоим комментом)
Ответ shepardjack
Челси на чемпионство не претендует
я не понимаю Артету, ну блевотно играет команда, нападение как будто вообще отдельно от команды, играют очень медленно, в контроатаки не бегут, ну поменяй ты схему тогда, пытайся хоть что нибудь. уже какой матч одно и тоже. такими темпами нифига опять не выиграть
Ответ Александр Удалов
В центре как будто вообще никого нет, все через фланги, Сака вообще посадить на лавку надо
Ответ Коррадо Сопрано
сака сегодня ужасен был, все его обводки читали защитники
Давно пора понять уже, что Арсенал стал структурной командой, которая работает как часовой механизм. В защиту бегают абсолютно все, в атаку играют аккуратно, без изысков и придумывании, риска. Отсюда, тот же Эдегор сейчас никак не вписывается в игру Арсенала. Напоминают прайм Атлетико Мадрид. Вот именно поэтому, Реалу тяжело играть против Арсенала (в отличии от Сити, где они или просто перестреляют друг друга по голам, или как сегодня поймают на контратаках)

Хватит жить Арсеналом Венгера и романтизировать футбол. Он давно исчез. Играют отвратно, и я как болельщик с 20 летним стажем еле еле смотрю на этот ватокат, суходрочь. Но удивительно то, что пока во всех 4 турнирах играют, везде притом хорошие шансы. Если выиграют 1-2 кубка, то как говорится "игра забудется, результат останется".
Ответ Anh Tran
"Эдегор сейчас никак не вписывается в игру Арсенала"
Чевооо?? Когда Эдегор на поле и в форме, уровень контроля и прессинга возрастает просто в РАЗЫ. Его просто травмы мучают уже второй год, так бы точно он играл, а не Эзе "хочу поиграю, хочу - нет", который и прессинговать особо не умеет.

По поводу Венгера. У него романтичный футбол был всего лет 5-6 из всех ~20, примерно после ухода Анри и до года 12-13-го. До этого Арсенал был довольно прагматичной командой (в тч и непобедимые с кучей ничьих), а после - унылым г-м с периодическими вспышками гениальности. Поздний Венгер - это вообще уже полная лажа - ни красивой игры, ни результата, плюс автобусы с топами.

Странно такое читать от болельщика с 20-летним стажем.
Ответ Madseryi88
Вот именно, что Эдегор из-за травмы просел во многих аспектах. В прессинге, к сожалению, тоже. Да, он бы играл в основе, но того объема, что он делал 2 года назад давно уже не видать. Хотя, тут может быть еще многое зависит от Вити и Зубименди. Зубименди в отличии от Парти больше читает игру, нежели в прессинг бежит, а прессинг - командное действие.

Поздний Венгер всегда показывал красивый футбол, только состав не позволял ему играть на равных с грандами, но в основном игра в касание, обострения были всегдс у него. Ранний Венгер - согласен, тоже часто мог играть на результат
Судья спас серию сегодня)
Поправка:
9 побед
2 ничьи
Украли победу у Байера. Не понимаю зачем тянут Арсенал? Там 200-летие наметилось?
