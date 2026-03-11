У «Арсенала» 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах после январского поражения от «МЮ»
«Арсенал» продлил серию без поражений во всех турнирах.
Команда Микеля Артеты сегодня обменялась голами с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.
В последний раз лондонцы уступали 25 января – тогда их обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ. С тех пор у «канониров» 9 побед и 3 ничьих.
14 марта «Арсенал» встретится с «Эвертоном».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Хватит жить Арсеналом Венгера и романтизировать футбол. Он давно исчез. Играют отвратно, и я как болельщик с 20 летним стажем еле еле смотрю на этот ватокат, суходрочь. Но удивительно то, что пока во всех 4 турнирах играют, везде притом хорошие шансы. Если выиграют 1-2 кубка, то как говорится "игра забудется, результат останется".
Чевооо?? Когда Эдегор на поле и в форме, уровень контроля и прессинга возрастает просто в РАЗЫ. Его просто травмы мучают уже второй год, так бы точно он играл, а не Эзе "хочу поиграю, хочу - нет", который и прессинговать особо не умеет.
По поводу Венгера. У него романтичный футбол был всего лет 5-6 из всех ~20, примерно после ухода Анри и до года 12-13-го. До этого Арсенал был довольно прагматичной командой (в тч и непобедимые с кучей ничьих), а после - унылым г-м с периодическими вспышками гениальности. Поздний Венгер - это вообще уже полная лажа - ни красивой игры, ни результата, плюс автобусы с топами.
Странно такое читать от болельщика с 20-летним стажем.
Поздний Венгер всегда показывал красивый футбол, только состав не позволял ему играть на равных с грандами, но в основном игра в касание, обострения были всегдс у него. Ранний Венгер - согласен, тоже часто мог играть на результат
