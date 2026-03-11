У «Арсенала» 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах после январского поражения от «МЮ»

«Арсенал » продлил серию без поражений во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты сегодня обменялась голами с «Байером » в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.

В последний раз лондонцы уступали 25 января – тогда их обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ . С тех пор у «канониров» 9 побед и 3 ничьих.

14 марта «Арсенал» встретится с «Эвертоном».