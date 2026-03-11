«Арсенал» не выиграл матч ЛЧ впервые с прошлого сезона. До ничьей с «Байером» было 8 побед подряд

«Арсенал» не выиграл в ЛЧ впервые в этом сезоне.

Прервалась победная серия «Арсенала» в Лиге чемпионов. Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Байером» в 1/8 финала – 1:1. На общем этапе лондонцы одержали восемь побед в восьми играх и вышли в плей-офф с первого места. Ответная игра против леверкузенцев состоится 17 марта в Англии.