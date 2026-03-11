«Арсенал» не выиграл матч ЛЧ впервые с прошлого сезона. До ничьей с «Байером» было 8 побед подряд
«Арсенал» не выиграл в ЛЧ впервые в этом сезоне.
Прервалась победная серия «Арсенала» в Лиге чемпионов.
Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Байером» в 1/8 финала – 1:1.
На общем этапе лондонцы одержали восемь побед в восьми играх и вышли в плей-офф с первого места.
Ответная игра против леверкузенцев состоится 17 марта в Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Один из самых позорных пенальти в истории турнира. Зачем VAR вообще нужен, если даже такое ставят.
Очень спорный и еще больше позорный пенальти
должны были проиграть, но судьи за волосы вытащили. Арсенал всегда мечтал быть барселоной, ну пожалуйста, хоть так 😂
отскок нереальный.
Типичный весенний Арсенал... Байер очень непростой - не удивлюсь если дойдет до ОТ в ответке. Там уж конечно Арсенал фаворит за счет ресурса.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем