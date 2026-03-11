  Мадуэке упал в штрафной «Байера» после подката Тилльмана на 86-й – арбитр Мелер назначил пенальти в пользу «Арсенала», ВАР подтвердил решение. Хавертц забил с точки на 89-й
98

Мадуэке упал в штрафной «Байера» после подката Тилльмана на 86-й – арбитр Мелер назначил пенальти в пользу «Арсенала», ВАР подтвердил решение. Хавертц забил с точки на 89-й

Кай Хавертц забил «Байеру» в ЛЧ с пенальти.

«Арсенал» сравнял счет с пенальти в конце 2-го тайма матча с «Байером».

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте матча Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор.

Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

Скриншот: трансляция Okko

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Позорнейший пенальти и позорнейшая игра лидера АПЛ.
Ответ gronk22
Позорнейший пенальти и позорнейшая игра лидера АПЛ.
Доброе утро. Арсенал так весь сезон играет, а судьи также их тянут весь сезон. 😆
Ответ gronk22
Позорнейший пенальти и позорнейшая игра лидера АПЛ.
Позор АПЛ, что у них можно лидировать с такой игрой)))
Левейшая пенка
Ответ JuVero
Левейшая пенка
Комментарий скрыт
Ответ ymuller
Комментарий скрыт
Вы, пытающиеся высосать здесь нарушение, с чего взяли, что контакт означает пенальти? Наказывается такой контакт, от которого соперник, например, упал, не смог продолжить движение. Здесь очевидно, что этот сайгак бежал дальше, как ни в чем не бывало и лишь потом сообразил, что можно и упасть. Он 100%, очевиднейше, упал не от контакта а значит, оснований для пенальти у судьи ровно 0. Как и у тебя оправдывать это позорище)
Абсолютно левый пенальти
Позорная игра от Арсенала
Ответ Isa Babaev_1116975023
Абсолютно левый пенальти Позорная игра от Арсенала
Комментарий скрыт
Ответ shepardjack
Комментарий скрыт
не позорься, "футболист".
Хоть я и болею за Арсенал, но за такое просто стыдно пенальти ставить.
К сожалению, уже физически больно смотреть на потуги Арсенала в атаке, особенно когда соперник практически всем составом оборянется за линией мяча.
*За симуляцию Мадуеке
Все решает в очередной раз моментальный свисток главного судьи, который решил дать пен, хотя не видел всего эпизода со всех ракурсов, не дай он пен, дай просмотр вар, после того, как мяч вышел за пределы поля, этого бы пенальти не было бы в помине, но в очередной раз ВАР покрывает идиотское решение судьи в поле, сколько лет должно уйти, чтоб это безумие закончилось, я не понимаю
Ответ Dzhansug Bukiya
*За симуляцию Мадуеке Все решает в очередной раз моментальный свисток главного судьи, который решил дать пен, хотя не видел всего эпизода со всех ракурсов, не дай он пен, дай просмотр вар, после того, как мяч вышел за пределы поля, этого бы пенальти не было бы в помине, но в очередной раз ВАР покрывает идиотское решение судьи в поле, сколько лет должно уйти, чтоб это безумие закончилось, я не понимаю
в РПЛ все ровно наоборот, судья принимает правильное решение, а вар что-то там находит
Каким местом люди момент смотрят - там не в ногах защитника дело. Он задницей на ногу Мадуэке упал.
Ответ И здесь и там
Каким местом люди момент смотрят - там не в ногах защитника дело. Он задницей на ногу Мадуэке упал.
В твоем предложении есть ответ на твой же вопрос :)
Именно этим местом и смотрят.
Ответ И здесь и там
Каким местом люди момент смотрят - там не в ногах защитника дело. Он задницей на ногу Мадуэке упал.
Поэтому Мадуэке ножки поджал и в воздухе конвульсии изобразил?
А какой шейх-гуннер перед началом сезона поставил несколько миллиардов на квадрупл Арсенала, что их так бесстыдно тащат судьи во всех турнирах?
Жесточайшее клоунство. И ладно судья - его Мадуэке купил, но ВАР всё видел в подробностях и решил, что всё норм. Ограбление Леверкузена в прямом эфире :(
Шафеев и до ЛЧ добрался. Второй тур подряд такие пенки ставит)
Вар бессмысленен
