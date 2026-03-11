Мадуэке упал в штрафной «Байера» после подката Тилльмана на 86-й – арбитр Мелер назначил пенальти в пользу «Арсенала», ВАР подтвердил решение. Хавертц забил с точки на 89-й

Кай Хавертц забил «Байеру» в ЛЧ с пенальти.

«Арсенал » сравнял счет с пенальти в конце 2-го тайма матча с «Байером ».

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте матча Нони Мадуэке , войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор.

Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

