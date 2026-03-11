  • Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» обеспокоены ситуацией (ESPN)
Игор Тудор останется во главе «Тоттенхэма» как минимум до конца этой недели.

По данным ESPN, несмотря на растущее давление по поводу положения тренера, он должен возглавить «Тоттенхэм» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы потерпели разгромное поражение от «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тудор столкнулся с новой волной критики после того, как заменил вратаря Антонина Кински-младшего на 17-й минуте матча при счете 0:3.

Тем не менее главный тренер проведет предматчевую пресс-конференцию в пятницу в обычном режиме. По словам источников ESPN, ожидается, что он останется на тренерской скамье в матче на «Энфилде».

Однако высокопоставленные лица в «Тоттенхэме» обеспокоены ситуацией, поскольку клуб находится всего в одном очке от зоны вылета, не выигрывая в АПЛ с 28 декабря.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Только очищение в чемпионшипе, поможет Тоттенхэму приди в себя
Только капельницы с метоклопрамидом помогут избивать местный «цвет аналитики» от подобных комментариев
Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» протрезвели.
Ну с Ливерпулем Тудор может рассчитывать на очко
Ага порванное
Надо Кински в основу ставить. Будет железная отмазка при поражении
В нападение
Можно уже смело писать, что «Тоттенхэм впервые в истории проиграл 7 матчей подряд».
Во главе тоттенхема наркота
А кто на 1,5 месяца может прийти и помочь? Тут только чудо
Обеспокоены? Впору Сэму звонить, или Реднаппу хотя бы
Биба и Боба битва двух якодзун
Материалы по теме
Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»
11 марта, 13:42
О′Хара о «Тоттенхэме»: «Тудор – самый большой шарлатан, которого я когда-либо видел. Кто его назначил? Увольте его, я больше не могу на это смотреть»
11 марта, 12:42
Тудор после 2:5 от «Атлетико»: «Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто»
11 марта, 05:10
Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»
10 марта, 22:32
«Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Клуб не побеждает с января
10 марта, 22:07
