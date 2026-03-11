Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» обеспокоены ситуацией (ESPN)

Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем».

Игор Тудор останется во главе «Тоттенхэма» как минимум до конца этой недели.

По данным ESPN, несмотря на растущее давление по поводу положения тренера, он должен возглавить «Тоттенхэм» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля ».

Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы потерпели разгромное поражение от «Атлетико » (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тудор столкнулся с новой волной критики после того, как заменил вратаря Антонина Кински-младшего на 17-й минуте матча при счете 0:3.

Тем не менее главный тренер проведет предматчевую пресс-конференцию в пятницу в обычном режиме. По словам источников ESPN, ожидается, что он останется на тренерской скамье в матче на «Энфилде».

Однако высокопоставленные лица в «Тоттенхэме » обеспокоены ситуацией, поскольку клуб находится всего в одном очке от зоны вылета, не выигрывая в АПЛ с 28 декабря.