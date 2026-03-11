Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» обеспокоены ситуацией (ESPN)
Игор Тудор останется во главе «Тоттенхэма» как минимум до конца этой недели.
По данным ESPN, несмотря на растущее давление по поводу положения тренера, он должен возглавить «Тоттенхэм» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».
Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы потерпели разгромное поражение от «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тудор столкнулся с новой волной критики после того, как заменил вратаря Антонина Кински-младшего на 17-й минуте матча при счете 0:3.
Тем не менее главный тренер проведет предматчевую пресс-конференцию в пятницу в обычном режиме. По словам источников ESPN, ожидается, что он останется на тренерской скамье в матче на «Энфилде».
Однако высокопоставленные лица в «Тоттенхэме» обеспокоены ситуацией, поскольку клуб находится всего в одном очке от зоны вылета, не выигрывая в АПЛ с 28 декабря.