«Боруссия» Дортмунд и Нмеча продлили контракт до 2030 года
Новое соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2030 года.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 25 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
Хороший игрок, от лица фанов Баварии поздравляю с продлением!
