«Боруссия» Дортмунд и Нмеча продлили контракт до 2030 года

«Боруссия» и Феликс Нмеча продлили контракт до 2030 года.

Новое соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 25 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.