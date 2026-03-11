  • Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры. Тактическая камера показала, что Адамову закрыли обзор»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что офсайдные линии в моменте с отмененным голом «Балтики» в ворота «Зенита» были нарисованы правильно. Главным арбитром матча был Алексей Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан. 

Встреча 19‑го тура РПЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Защитник калининградцев Кевин Андраде на 75‑й минуте забил после углового, однако гол был отменен из‑за пассивного офсайда Брайана Хиля.

«По матчу «Зенит» – «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. ВАР‑судья правильно нарисовал линии с офсайд‑камеры, потому что с тактической это сделать невозможно.

И тактическая камера показала: [вратарь «Зенита»] Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор.

Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем – это уже философия», – сказал Мажич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Никого не защищаю, но в тг есть фото с нормального ракурса, там игрок Балтики находится в очевидном офсайде. Желающие могут посмотреть на канале #вЗените, пост от 2 марта.
Убедительная просьба, прежде чем закидывать минусами, не поленитесь, посмотрите на вышеупомянутое фото в телеге
а что Мажич мог щас сказать. Его танцуют те кто платит ему зп
тогда зачем все эти линии, камеры и т.д.
просто скажите после матча - все пять пенальти в ворота соперника росфутболпозора были обоснованны, у нас есть секретная камера на которой все видно, но мы вам ее не покажем, она же секретная...
Зачем тогда Адамов сразу после игры сказал, что он всё видел и ему никто не мешал? Ещё более странно, что это интервью потом куда-то исчезло, словно никогда и не было. Везде потом на Матче выпаривали только то, что Адамов говорил уже в последующие разы. Но там он кардинально другие вещи сказал. Самое интересное, что говорил неуверенно, будто его кто-то заставил это сказать. А Мажич, между прочим, отказался даже выдавать в эфир разговоры судейского корпуса VAR. Очевидно, есть что скрывать. Чисто из принципа отправил бы этот "верховный суд" на полиграф и посмотрел, сколько в итоге процентов останутся не при делах...
Этот крышующий судеек даже не удосужился посмотреть ситуацию в динамике. Непосредственно перед ударом по воротам Адамов сам сделал шаг влево, за спину Хилю. который спокойно выходил (и вышел) из офсайда. Кстати в двух матчах после этого были просто аналогичные ситуации - игроки атаки находились между вратарем и бьющим - и голы засчитывали, что правильно. То есть какой-то последовательности в решениях нет, а есть потакание неумелым движениям игроков Зенитушки.
Нужны были прояснения ситуации,а не просто подтверждение слов арбитров..
