Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры. Тактическая камера показала, что Адамову закрыли обзор»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что офсайдные линии в моменте с отмененным голом «Балтики» в ворота «Зенита» были нарисованы правильно. Главным арбитром матча был Алексей Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан.
Встреча 19‑го тура РПЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Защитник калининградцев Кевин Андраде на 75‑й минуте забил после углового, однако гол был отменен из‑за пассивного офсайда Брайана Хиля.
«По матчу «Зенит» – «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. ВАР‑судья правильно нарисовал линии с офсайд‑камеры, потому что с тактической это сделать невозможно.
И тактическая камера показала: [вратарь «Зенита»] Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор.
Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем – это уже философия», – сказал Мажич.
