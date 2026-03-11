  • Оби Микел не признает «Арсенал» чемпионом из-за стиля игры: «Они 22 года не выигрывали АПЛ и в таком отчаянии, что хотят обманом пробраться к победе. Они играют не по правилам»
Джон Оби Микел: не признаю чемпионство «Арсенала».

Джон Оби Микел сказал, что не будет воспринимать «Арсенала» как чемпиона, если он продолжит побеждать за счет стандартных положений и спорных действий в обороне.

«Посмотрите на Габриэла, на Салиба, на Деклана Райса, они оказывают физическое давление на игроков, держат их. Нельзя так делать. Это пенальти. Не имеет значения, как ты на это смотришь.

Это команда, которая отчаянно хочет выиграть Премьер-лигу, потому что знает, что побед не было 22 или 23 года. И теперь они в таком отчаянии, что хотят обманом пробраться к победе. Они хотят взять трофей и сказать: да, мы наконец-то выиграли.

Выиграйте правильно, играйте в футбол правильно, по правилам. Их футбол неинтересно смотреть, он лишен гибкости. Там нет креатива. Последние пять-шесть  «Арсенал» играет ужасно и побеждает.

Если «Арсенал» будет играть и побеждать так же, я не признаю чемпионство. Потому что для меня это обман. Получится, что они обманом выиграли Премьер-лигу. Так что я не признаю их победителями.

Для меня то, как они выигрывают матчи, не соответствует правилам. Если только Премьер-лига прямо сейчас, с этого уик-энда, не положит этому конец. Мы не хотим видеть подобное в футболе», – сказал бывший хавбек «Челси» в эфире Talksport.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Интересно, он уже отдал свою медаль ЛЧ 2012 года?

По-моему победы над Барсой и Баварией были недостаточно красивыми. 🥴
100+ обманных голов в сезоне, записываем
Во первых не записываем, а выписываем
А во вторых, не голы, а лекарства
Ну не бывшему игроку "Челси" Моуринью обвинять кого-то в незрелищном стиле игры
А ты видел тот Челси?)
Игра забывается, трофей остается

Свои два кубка ЛЧ Челси тоже взял вопреки и не без доли фарта - но это все отговорки для бедных
Комментарий удален пользователем
Как и у тебя пятерoк в днeвнике
Обманом это как? Им по 4 очка за победу начисляют?
По 3,5 чтобы никто не заметил
Они проигрывают, но делают вид что победили, и лига ведётся, начисляя по 3 очка
Чукотка во второй приход Моура в 2015 выиграла АПЛ на постоянном автобусе даже дома против Халлов и Сандерлендов, пусть вспомнит
Ты прав бро, такой автобус даже макаронники паркуют редко)
"Их футбол неинтересно смотреть", сказал бывший пассажир автобуса
Вдвойне забавно это читать от бывшего игрока Челси, команды которая у большинства болельщиков ассоциируется явно не со зрелищным футболом
При Анчелотти ярко играли и выбивали 100+ голов за чемпионат
Ну раз бывший брусок из Челси не признает, то расходимся.
Дайте ему таблетку. Они что, второй мяч на поле выбрасывают? Уж сколько раз МанЮ и Челси с антифутболом титулов выигрывали. Про Челси в ЛЧ при Ди Маттер молчу.
а причем тут антифутбол и явные нарушения на стандартах? когда игроки арсенала тупо оказывают давление на вратаря не дают ему сыграть
Видел на спортсе много коментов с резкой критикой модели поведения игроков Арсенала в штрафной во время стандартов (как в атаке, так и в обороне) - удивлялся, мол, да ну, перегибают юзеры, наговаривают. Ожидая начало игры Мадрида с Сити, глянул кусочек матча канониров с Байером. Убедился, что юзеры в тех своих коментах вот вообще не врали)
