Оби Микел не признает «Арсенал» чемпионом из-за стиля игры: «Они 22 года не выигрывали АПЛ и в таком отчаянии, что хотят обманом пробраться к победе. Они играют не по правилам»

Джон Оби Микел: не признаю чемпионство «Арсенала».

Джон Оби Микел сказал, что не будет воспринимать «Арсенала» как чемпиона, если он продолжит побеждать за счет стандартных положений и спорных действий в обороне.

«Посмотрите на Габриэла, на Салиба, на Деклана Райса, они оказывают физическое давление на игроков, держат их. Нельзя так делать. Это пенальти. Не имеет значения, как ты на это смотришь.

Это команда, которая отчаянно хочет выиграть Премьер-лигу, потому что знает, что побед не было 22 или 23 года. И теперь они в таком отчаянии, что хотят обманом пробраться к победе. Они хотят взять трофей и сказать: да, мы наконец-то выиграли.

Выиграйте правильно, играйте в футбол правильно, по правилам. Их футбол неинтересно смотреть, он лишен гибкости. Там нет креатива. Последние пять-шесть «Арсенал» играет ужасно и побеждает.

Если «Арсенал» будет играть и побеждать так же, я не признаю чемпионство. Потому что для меня это обман. Получится, что они обманом выиграли Премьер-лигу. Так что я не признаю их победителями.

Для меня то, как они выигрывают матчи, не соответствует правилам. Если только Премьер-лига прямо сейчас, с этого уик-энда, не положит этому конец. Мы не хотим видеть подобное в футболе», – сказал бывший хавбек «Челси» в эфире Talksport.

