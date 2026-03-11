  • Сафонов в старте «ПСЖ» на 10-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января
Сафонов в старте «ПСЖ» на 10-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января

Сегодня парижане примут «Челси» в 1-й игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский вратарь сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 12 пропущенных голов.

Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
Мотя, удачи!!!
Комментарий скрыт
Желаю Матвею сегодня провести топовый матч! Как ни в ЛЧ себя показывать против сильных команд. Удачи!!
Давай! за себя и за Сашку!!
Сашка ему в прошлом матче забил, так что пусть просто за себя
Шевалье конкретно допек Энрике, если тренер не дает ему шансов даже на фоне не слишком надежной игры защиты в последних матчах. То есть даже так считает, что Сафонов руководит ими успешнее. Неужели решил, что Шевалье в принципе не готов к топ-уровню? После безоговорочного доверия в первые месяцы крайне необычная ситуация.
Мотя хоть и играет неуверенно частенько, но Шевалье совсем детские ляпы устраивает
А как ты думаешь, если последние десять игр играет Сафонов, он должен был выпустить Шевалье? В 1/8? В ЛЧ? У тебя как с головой? Хоть Мотя и напропускал, но он играл хотя бы, поэтому и вышел. Тут один чел выпустил Кински. И на двадцатой минуте заменил.
Успеха тебе, Матвей!
Ай да слоняра, одного из клуба выжил, второго на банку усадил :))
А причем тут Шевалье? Зачем его вообще упоминать каждую игру в новости с первым вратарем команды?
Зачем режиссеры трансляции в каждом матче регулярно чередуют планы Сафонова и сидящего на лавке Шевалье? Набросы, набросики.
Как минимум затем, что Шевалье главный конкурент Матвея и был куплен за большие деньги на место основного вратаря.
Нужно постараться выдать матч жизни, важнее ещё не было
Заслужил, Удачи Мотя, будет тяжело, но, уверен, справится
Не подведи французский бычара)
Сафонов после 1:3 от «Монако»: «Неприятно, даже очень. Теперь для «ПСЖ» каждый матч в лиге – финал. Нужно побеждать не только с точки зрения ментальности победителя, но и из-за таблицы»
7 марта, 16:20
Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако» от L'Équipe – больше нет ни у кого из парижан: «Сложно обвинить его в трех пропущенных»
7 марта, 08:32
Сафонов провел 30 матчей за «ПСЖ». 12 из них – сухие, пропущено 28 мячей
6 марта, 22:13
Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 мячей в 13 играх сезона
6 марта, 21:56
