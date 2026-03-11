Сафонов в старте «ПСЖ» на 10-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января
Сегодня парижане примут «Челси» в 1-й игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский вратарь сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 12 пропущенных голов.
Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
Мотя, удачи!!!
Желаю Матвею сегодня провести топовый матч! Как ни в ЛЧ себя показывать против сильных команд. Удачи!!
Давай! за себя и за Сашку!!
Сашка ему в прошлом матче забил, так что пусть просто за себя
Шевалье конкретно допек Энрике, если тренер не дает ему шансов даже на фоне не слишком надежной игры защиты в последних матчах. То есть даже так считает, что Сафонов руководит ими успешнее. Неужели решил, что Шевалье в принципе не готов к топ-уровню? После безоговорочного доверия в первые месяцы крайне необычная ситуация.
Мотя хоть и играет неуверенно частенько, но Шевалье совсем детские ляпы устраивает
А как ты думаешь, если последние десять игр играет Сафонов, он должен был выпустить Шевалье? В 1/8? В ЛЧ? У тебя как с головой? Хоть Мотя и напропускал, но он играл хотя бы, поэтому и вышел. Тут один чел выпустил Кински. И на двадцатой минуте заменил.
Успеха тебе, Матвей!
Ай да слоняра, одного из клуба выжил, второго на банку усадил :))
А причем тут Шевалье? Зачем его вообще упоминать каждую игру в новости с первым вратарем команды?
Зачем режиссеры трансляции в каждом матче регулярно чередуют планы Сафонова и сидящего на лавке Шевалье? Набросы, набросики.
Как минимум затем, что Шевалье главный конкурент Матвея и был куплен за большие деньги на место основного вратаря.
Нужно постараться выдать матч жизни, важнее ещё не было
Заслужил, Удачи Мотя, будет тяжело, но, уверен, справится
Не подведи французский бычара)
