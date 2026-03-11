Сафонов в старте «ПСЖ» на 10-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января

Сафонов снова в старте «ПСЖ» – в 10-й раз подряд.

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 10-м матче подряд.

Сегодня парижане примут «Челси » в 1-й игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский вратарь сыграл за «ПСЖ » во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 12 пропущенных голов.

Конкурент Сафонова, Люка Шевалье , не выходит на поле с 23 января.

