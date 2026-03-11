  • Митрофанов об ударах США по Ирану: «Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно»
15

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал отстранение России от международных турниров незаконным.

– Если отойти от судейства, то еще одна важная и глобальная тема – конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?

– Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лед тронулся и спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА, УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.

– То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?

– Мы считаем наше отстранение незаконным – нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Все это нарушено.

Через спорт выстраиваются отношения – это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно – без каких-либо условий, – сказал Митрофанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Давно всем понятно, что в современном мире, лучше понимают силу через насилие, а не разум и гуманность.
Ответ scandall1984
Давно всем понятно, что в современном мире, лучше понимают силу через насилие, а не разум и гуманность.
Давайте вернёмся к принципам «Кто сильнее, тот и прав». Отменим полицию.
Легализуем оружие. Заживём наконец-то.
Ответ Ногомячистов
Давайте вернёмся к принципам «Кто сильнее, тот и прав». Отменим полицию. Легализуем оружие. Заживём наконец-то.
давайте, но так как монополия на насилие в целом все равно у государства, то начнется резня с криминалом и вот такими зажившими
Вы не понимаете....
Если вы за одинаковые принципы, то за отстранение. А если нет, то терпилы. Что тоже в принципе правда, думаю.
Никого не надо отстранять.
Уже забавно читать такое. Реально в мире розовых пони живут. Это просто позор, нас открыто носом в известную субстанцию мокают, а эти функционеры все к каким-то законам аппелируют, на которые все откровенно положили болт. Замолчали бы уже, раз ничего сделать не могут, но нет, упрямо продолжают позориться по несколько раз на дню. Тьфу.
Закон, что это вообще? Это не что иное как сила, сила которая заставляет платить штрафы и коммуналку например, налоги. Незаконно это когда я не заплатил и пришли приставы, вершить правосудие, т.е. грабить меня по сути.
Закон устанавливает так скажем сила, она же и есть власть и вот эта сила решает нас отстранить. Получается мы как бы уже вне закона, мы получили пока что некое наказание за свои поступки в виде изоляции, например спортивной. Но самое поганое то, что приставы всё равно придут за деньгами и нужно будет или отдать деньги или скрываться от закона.
Многие тут скажут, порядок, власть, патриотизм, государство. Но это не отменяет главного факта, кто сильнее, тот и прав, тот и диктует правила и устанавливает законы.
Возьмите например суды, это институт власти который поддерживает законы и соответственно осуждает и наказывает, материально или физически. Тут дело такое что законность определяет сильнейший, а проигравший конечно не доволен, взывает там к чему-то. Хотя я думаю в данном конкретном случае это некая саморекламма что ли, зачем? Скорее всего в личных интересах.
