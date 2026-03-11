Митрофанов об ударах США по Ирану: «Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал отстранение России от международных турниров незаконным.
– Если отойти от судейства, то еще одна важная и глобальная тема – конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?
– Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лед тронулся и спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА, УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.
– То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?
– Мы считаем наше отстранение незаконным – нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Все это нарушено.
Через спорт выстраиваются отношения – это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно – без каких-либо условий, – сказал Митрофанов.
Закон устанавливает так скажем сила, она же и есть власть и вот эта сила решает нас отстранить. Получается мы как бы уже вне закона, мы получили пока что некое наказание за свои поступки в виде изоляции, например спортивной. Но самое поганое то, что приставы всё равно придут за деньгами и нужно будет или отдать деньги или скрываться от закона.
Многие тут скажут, порядок, власть, патриотизм, государство. Но это не отменяет главного факта, кто сильнее, тот и прав, тот и диктует правила и устанавливает законы.
Возьмите например суды, это институт власти который поддерживает законы и соответственно осуждает и наказывает, материально или физически. Тут дело такое что законность определяет сильнейший, а проигравший конечно не доволен, взывает там к чему-то. Хотя я думаю в данном конкретном случае это некая саморекламма что ли, зачем? Скорее всего в личных интересах.