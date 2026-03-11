Митрофанов об ударах США по Ирану: «Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно»

Генсек РФС Митрофанов: российские команды отстранены незаконно.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал отстранение России от международных турниров незаконным.

– Если отойти от судейства, то еще одна важная и глобальная тема – конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?

– Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лед тронулся и спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА , УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.

– То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?

– Мы считаем наше отстранение незаконным – нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА . Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Все это нарушено.

Через спорт выстраиваются отношения – это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно – без каких-либо условий, – сказал Митрофанов.