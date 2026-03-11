Трезеге о «Ювентусе»: «Я бы бесплатно подписал Левандовского. Это одна из последних настоящих «девяток» наряду с Холандом. От него ждут голов, и он продолжает забивать»

Трезеге о «Юве»: я бы подписал Левандовского, он продолжает забивать.

Экс-нападающий «Ювентуса » Давид Трезеге считает, что клубу стоит подписать Роберта Левандовского летом.

Контракт 37-летнего форварда с «Барселоной» истекает 30 июня.

«Я бы подписал Левандовского на правах свободного агента. Он совершенно другой, одна из последних настоящих «девяток» наряду с Холандом .

Возможно, у него уже нет той физической формы, что раньше, но, несмотря на то, что он играет нерегулярно, он забил 14 голов в «Барселоне».

Он сильный, умный и придет в «Ювентус», зная, откуда он и чего от него ждут: голов», – сказал Трезеге.