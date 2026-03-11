Трезеге о «Ювентусе»: «Я бы бесплатно подписал Левандовского. Это одна из последних настоящих «девяток» наряду с Холандом. От него ждут голов, и он продолжает забивать»
Экс-нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что клубу стоит подписать Роберта Левандовского летом.
Контракт 37-летнего форварда с «Барселоной» истекает 30 июня.
«Я бы подписал Левандовского на правах свободного агента. Он совершенно другой, одна из последних настоящих «девяток» наряду с Холандом.
Возможно, у него уже нет той физической формы, что раньше, но, несмотря на то, что он играет нерегулярно, он забил 14 голов в «Барселоне».
Он сильный, умный и придет в «Ювентус», зная, откуда он и чего от него ждут: голов», – сказал Трезеге.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
9 комментариев
У него личка 25млн в барсе лол, если за лям играть прийдет вопросов нет
считаешь в свои 37 будет требовать столько же? Модрич из Реала в Милан на ту же зарплату перешел?
Саудиты, катарцы, или в США легко датут 10-15+-
Да, вот тут 100% по фактам. Один из немногих оставшихся, кто умеет забивать, пару лет поиграет, в Италии много кто до 40 играл, ну там Тотти, Пирло, Ди Натале, Квальярела и др., там свежий воздух, все чувствуют себя моложе
особенно в Неаполе, там просто озоном дышит город🤦
Дзюбу подпишите, он с лета тоже свободен. А то и правда в Спартак уйдет, потом Рабинер еще какую-нибудь книгу выпустит. Целый ком проблем будет
не нужен он ювентусу , он как холанд. оба ходят по полю , не давид конечно , но всё же. коло муани, вот кто нужен
