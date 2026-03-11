Экс-боксер Лебедев: «Спартак» – всегда один из лидеров, народная команда, как и ЦСКА. Кричалки армейцев завораживают, дал сыну послушать – он в детском шоке и восторге»

Денис Лебедев: «Спартак» – народная команда.

– Многих взбудоражила история, когда вы сочинили стих после победы футбольного ЦСКА: «Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!»

– Я даже не видел, что это разошлось. Мы, спортсмены, всегда уважительно относимся к соперникам. Это было спонтанно.

Это я не сочинил, это просто фраза, поговорка. Например: «Не унывай, будет следующий трамвай». Я с уважением отношусь ко всем, а «Спартак» – это всегда один из лидеров, народная команда России, как и ЦСКА. Но я воспитанник ЦСКА, прошу меня извинить, но я буду им всегда. Подколоть по-доброму – это святое, меня поймут.

– Если ЦСКА станет чемпионом, сочините что-нибудь?

– Мы можем что-то еще организовать. Вот эти кричалки ЦСКА настолько завораживают. Мой сын уже тоже фанат ЦСКА. Я ему дал послушать некоторые вещи, он в детском шоке и восторге. Сын изучает футбол, знает игроков, отрабатывает трюки на улице. В моих планах попробовать отдать его в футбол, – сказал бывший чемпион мира по боксу.