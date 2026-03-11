Жерзино Ньямси: «Слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма – такие вещи недопустимы в современном мире. Но я никогда не сталкивался с расизмом в России»

Ньямси про расизм в России: никогда не сталкивался.

Камерунец Жерзино Ньямси высказался о ситуации с дискриминацией на расовой почве в России.

«Я слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма в матче с ЦСКА . Такие вещи недопустимы в современном мире.

Но я никогда не сталкивался с расизмом в России. Меня здесь приняли очень хорошо и гостеприимно. Никогда в России у меня не возникало проблем с этим», – сказал защитник «Локомотива ».

КДК рассмотрит дело о расизме в отношении Кордобы в пятницу