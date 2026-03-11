Жерзино Ньямси: «Слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма – такие вещи недопустимы в современном мире. Но я никогда не сталкивался с расизмом в России»
«Я слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма в матче с ЦСКА. Такие вещи недопустимы в современном мире.
Но я никогда не сталкивался с расизмом в России. Меня здесь приняли очень хорошо и гостеприимно. Никогда в России у меня не возникало проблем с этим», – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
2. Судя по всему он добряк и позитивный человек.
Он рубится честно каждый раз.
Возможно все эти истории с расизмом, можно описать фразой "относись к людям так, как хочешь что бы относились к тебе"