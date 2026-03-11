  • Жерзино Ньямси: «Слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма – такие вещи недопустимы в современном мире. Но я никогда не сталкивался с расизмом в России»
Жерзино Ньямси: «Слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма – такие вещи недопустимы в современном мире. Но я никогда не сталкивался с расизмом в России»

Камерунец Жерзино Ньямси высказался о ситуации с дискриминацией на расовой почве в России.

«Я слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма в матче с ЦСКА. Такие вещи недопустимы в современном мире.

Но я никогда не сталкивался с расизмом в России. Меня здесь приняли очень хорошо и гостеприимно. Никогда в России у меня не возникало проблем с этим», – сказал защитник «Локомотива».

КДК рассмотрит дело о расизме в отношении Кордобы в пятницу

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
1. Ньясми слишком большой и страшный, что бы проявлять расизм.
2. Судя по всему он добряк и позитивный человек.
Жора хороший. Фаны Локо его в основном любят и уважают
Это потому, что Ньямси не занимается провокациями на поле. В отличие от.
Он рубится честно каждый раз.
Хайтауэр (Ньмси) гигиант и прелесть
Возможно все эти истории с расизмом, можно описать фразой "относись к людям так, как хочешь что бы относились к тебе"
Нас арестовали за то что мы были черными в пятницу вечером
Поймут лишь олды ))
поймали парня журнализды, и давай его мучать, ну скажи чего-нибудь по повесточке
Это выдумки Краснодара
