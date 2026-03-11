«Арсенал» пропустил от «Байера» с углового в начале 2-го тайма. Андрих забил головой после подачи Гримальдо

«Байер» открыл счет после углового удара в начале 2-го тайма матча с «Арсеналом ».

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов проходит в Леверкузене.

На 46-й минуте Давид Райя выбил мяч на угловой после удара головой вингера «Байера » Мартена Терье . После навеса Алекса Гримальдо в штрафную с углового флажка Роберт Андрих головой отправил мяч в ворота «Арсенала».

