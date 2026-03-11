Аль-Хелайфи не посетит матч с «Челси» в ЛЧ. Президент «ПСЖ» решил остаться в Дохе из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не приедет на матч с «Челси» в Лиге чемпионов.
Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени.
Аль-Хелайфи не будет присутствовать на сегодняшнем матче, несмотря на то, что изначально планировал посетить игру, сообщает журналист Абделла Булма. Президент «ПСЖ» решил остаться в Дохе на фоне текущей обстановки на Ближнем Востоке.
Отмечается, что Аль-Хелайфи поговорил с игроками, Луишем Кампушем и Луисом Энрике, выразив команде поддержку.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Абделлы Булмы
Материалы по теме
Рекомендуем
