Аль-Хелайфи не посетит матч с «Челси» в ЛЧ. Президент «ПСЖ» решил остаться в Дохе из-за ситуации на Ближнем Востоке

Нассер Аль-Хелайфи не посетит матч с «Челси».

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени.

Аль-Хелайфи не будет присутствовать на сегодняшнем матче, несмотря на то, что изначально планировал посетить игру, сообщает журналист Абделла Булма. Президент «ПСЖ » решил остаться в Дохе на фоне текущей обстановки на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Аль-Хелайфи поговорил с игроками, Луишем Кампушем и Луисом Энрике , выразив команде поддержку.