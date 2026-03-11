У «Арсенала» ни одного углового и 1 удар в створ из 4 за 1-й тайм против «Байера». Немцы заработали угловой, у них 1 точный удар из 6

«Арсенал» не подал ни одного углового за тайм против «Байера».

«Арсенал » пока не преуспел в атакующих действиях в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером » (0:0, перерыв).

За первый тайм «канониры» нанесли 4 удара, 1 из которых пришелся в створ.

Команда Микеля Артеты не подала ни одного углового за 1-й тайм – такое случилось впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Немецкий клуб, в свою очередь, сумел заработать угловой в первом тайме. Команда Каспера Юлманда нанесла 6 ударов по воротам соперника, в створ – только 1.

