Тренер сборной Ирана о бомбардировках Израиля: «Убийство мирных жителей противоречит их лозунгам, а произошедшее со школой в Минабе – черное пятно на них»

Тренер сборной Ирана: атака на школу в Минабе – черное пятно на лозунгах Израиля.

Тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал удары Израиля и США по его стране.

«Убийство мирных жителей Израилем противоречит лозунгам, которые они провозглашают, и, к сожалению, они напрямую нацеливаются на обычных людей. Произошедшее со школой в Минабе – это черное пятно на всех их лозунгах. Поэтому я выражаю соболезнования семьям мучеников школы в Минабе.

[Разбомбленная] арена на 12 тысяч человек – символ иранского спорта. Когда враг атакует эту арену, это показывает, что у него нет красных линий. Этот стадион на протяжении пяти десятилетий был сердцем воспоминаний о спорте и успехах национальных сборных, но был полностью уничтожен с беспощадной жестокостью. Это поведение показывает, что они хотят уничтожить коллективные и радостные воспоминания народа путем разрушения таких мест, как «Азади», в то время как эти успехи запечатлены в сердцах и душах иранского народа и не исчезнут с разрушением одного сооружения», – сказал Галенои.

