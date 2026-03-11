  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер сборной Ирана о бомбардировках Израиля: «Убийство мирных жителей противоречит их лозунгам, а произошедшее со школой в Минабе – черное пятно на них»
Тренер сборной Ирана о бомбардировках Израиля: «Убийство мирных жителей противоречит их лозунгам, а произошедшее со школой в Минабе – черное пятно на них»

Тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал удары Израиля и США по его стране.

«Убийство мирных жителей Израилем противоречит лозунгам, которые они провозглашают, и, к сожалению, они напрямую нацеливаются на обычных людей. Произошедшее со школой в Минабе – это черное пятно на всех их лозунгах. Поэтому я выражаю соболезнования семьям мучеников школы в Минабе.

[Разбомбленная] арена на 12 тысяч человек – символ иранского спорта. Когда враг атакует эту арену, это показывает, что у него нет красных линий. Этот стадион на протяжении пяти десятилетий был сердцем воспоминаний о спорте и успехах национальных сборных, но был полностью уничтожен с беспощадной жестокостью. Это поведение показывает, что они хотят уничтожить коллективные и радостные воспоминания народа путем разрушения таких мест, как «Азади», в то время как эти успехи запечатлены в сердцах и душах иранского народа и не исчезнут с разрушением одного сооружения», – сказал Галенои.

Тренер мужской сборной Ирана о женской команде: «Иран – самое безопасное место для этих девушек. Некоторые из них остались в Австралии из-за ложных соблазнов, к сожалению»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tasnim
logoСборная Ирана по футболу
logoсборная Израиля по футболу
Политика
logoАмир Галенои
Азади
По дате
Лучшие
Актуальные
Главная проблема сегодняшнего дня, которая снимает любые розовые очки, это "проворот стрелочки" и тотальное лицемерие международных элит. Те самые принципы, которые воспевались в случае одного конфликта, в другом - полностью игнорируются.
Ответ Goldstream
Это не проблема сегодняшнего дня, этой истории сто лет в обед.
Ответ Goldstream
Розовые очки там прибиты гвоздями к переносице.
В 1946 году еврейские террористы из организации Иргун взорвали в Иерусалиме отель Царь Давид(56 погибших, из них 16 евреи). Лидером террористов из Иргуна был Бегин, который впоследствии станет премьер-министром Израиля.

Так что никакого пятна.
Ответ rusriver
Виссарионыч прям(почитайте, незнающие).
К тому же нормально так потом топил народ. Пятнище аж.
Ответ rusriver
Да. Было дело. На экскурсии нам рассказывали в 2017. Очень мирный народ)))
ДЕМОКРАТИЧНОЕ чёрное пятно, окроплённое двумя сотнями тел маленьких девочек, - вы ж ЭТО хотели сказать, да?
Просто нелюди,но наша либератия скажет,это другое,это демократические томагавки.....
Двойные стандарты западных лицемеров на лицо.
А ну подскажи на кого нападал Иран? Кого он убивал?
Ответ Горец Юнайтед
Ответ Moonraker91
Хочешь как-то оправдать удар по школе? Узнаю менталитет...
Ответ Moonraker91
+15 шекелей за комментарий
Ну ка процитируй меня, где я это поддерживал, болтун.
И почему ты Андрей, а не Андрий? И что ты забыл на российском сайте?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-защитник Ирана Тагави: «Режим не давил на известных игроков – давал деньги, выгодные условия для покупки земли. Остальным угрожали, в женской команде всегда было давление»
11 марта, 15:40
Тренер мужской сборной Ирана о женской команде: «Иран – самое безопасное место для этих девушек. Некоторые из них остались в Австралии из-за ложных соблазнов, к сожалению»
11 марта, 14:46
У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили
11 марта, 13:14
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
10 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
22 минуты назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
27 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
38 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
56 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
7 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем