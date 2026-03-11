  Орзул о «Динамо»: «Карпин не был днищем, он тренер сборной. Он нашел в себе силы и мудрость вовремя понять, что это не его команда»
Орзул о «Динамо»: «Карпин не был днищем, он тренер сборной. Он нашел в себе силы и мудрость вовремя понять, что это не его команда»

Орзул о «Динамо»: Карпин не был днищем, но это не его команда.

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул ответила на критику своих высказываний о «Динамо».

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову: «Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

«Помимо меня, есть огромное количество журналистов, и я уверена, что вы обязательно найдете себе по душе.

С Карпиным мы общались о «Динамо» на матче ЦСКА – «Динамо». Логично? Кто-то рефлексирует «почему у меня не получилось с клубом», иной тренер просто идет дальше. Как и делает Валерий Георгиевич.

Про трофей я переспросила, потому что подумала, что Писарев спрашивает про чемпионат. 

Карпин не был днищем, Карпин – тренер национальной команды. Но бывает так, что не складывается, не идет. И Карпин нашел в себе силы и мудрость вовремя для себя понять, что «Динамо» не его команда. Так бывает», – написала Орзул в комментариях к посту в телеграм-канале «Динамо».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
38 комментариев
Зато ты была на днях..
Ответ Кочевник56
Зато ты была на днях..
Почему на днях, постоянно
Оценить реальный уровень работы в сборной по объективным причинам нельзя! У Карпина ни в одной команде нет значимых успехов, за исключением короткого периода в Спартаке при Веллитоне, Алексе и Быстрове.
Ответ Stanislav Cherchesov
Оценить реальный уровень работы в сборной по объективным причинам нельзя! У Карпина ни в одной команде нет значимых успехов, за исключением короткого периода в Спартаке при Веллитоне, Алексе и Быстрове.
Один полевой командир критикует другого
Ответ Stanislav Cherchesov
Оценить реальный уровень работы в сборной по объективным причинам нельзя! У Карпина ни в одной команде нет значимых успехов, за исключением короткого периода в Спартаке при Веллитоне, Алексе и Быстрове.
Во-первых я вас приветствую!
У вас Денисов был в Динамо. Тоже топчик. А вы его вообще в душ звали, ээх.
Заткните ей рот дырявым носком.
Ответ Иван Чеховъ
Заткните ей рот дырявым носком.
Еще есть варианты?🔞
Ответ Михо
Еще есть варианты?🔞
Микрофоном пусть заткнут.
Береги пятую точку, Мария!
Честно говоря, при всём уважении к Валерию Георгиевичу, обосрался он в Динамо. Но нашел в себе силы и мудрость обгаженные джинсы спрятать за сборную.
Смешные отмазки
Думает, что она журналист
от обосравшегося Валерона слава Богу избавились , так его клевреты всё никак не угомонятся - их кумира видете ли обидели ...
Да, Карпин нашел в себе мудрости понять это, когда его пинком под зад ногой вышвырнули из Динамо. Валерон такой же мудрец, как и Машутка, собственно.
Всё верно, не его команда. Просто многовато времени понадобилось, чтобы понять: "Динамо" - не "Ростов".
Материалы по теме
Генич о видео «Динамо», высмеивающем Орзул: «Некрасивый пост, к тому же 8 марта. Не в вашем стиле. Разочаровали😡😡😡»
10 марта, 21:04
«Матч ТВ» об Орзул: «Была проведена беседа о корректности высказываний в эфире и этике работы. Информация об отстранении на сегодняшний день не соответствует действительности»
10 марта, 20:39
«Матч ТВ» решил отстранить Орзул от прямых эфиров и студий – за ошибки и за то, что она перебивала игроков и экспертов (Иван Карпов)
10 марта, 19:56
