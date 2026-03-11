Орзул о «Динамо»: «Карпин не был днищем, он тренер сборной. Он нашел в себе силы и мудрость вовремя понять, что это не его команда»

Орзул о «Динамо»: Карпин не был днищем, но это не его команда.

Ведущая «Матч ТВ » Мария Орзул ответила на критику своих высказываний о «Динамо».

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову: «Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

«Помимо меня, есть огромное количество журналистов, и я уверена, что вы обязательно найдете себе по душе.

С Карпиным мы общались о «Динамо» на матче ЦСКА – «Динамо». Логично? Кто-то рефлексирует «почему у меня не получилось с клубом», иной тренер просто идет дальше. Как и делает Валерий Георгиевич.

Про трофей я переспросила, потому что подумала, что Писарев спрашивает про чемпионат.

Карпин не был днищем, Карпин – тренер национальной команды. Но бывает так, что не складывается, не идет. И Карпин нашел в себе силы и мудрость вовремя для себя понять, что «Динамо» не его команда. Так бывает», – написала Орзул в комментариях к посту в телеграм-канале «Динамо ».