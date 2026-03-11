  • Мажич об ударе Дугласа в затылок Данилову перед голом ЦСКА «Краснодару»: «Агрессивное поведение – пенальти и красная карточка, если бы не было гола. В целом Сухой хорошо отработал»
Милорад Мажич сообщил, что Дуглас Аугусто мог быть удален за удар локтем в затылок Кириллу Данилову перед голом ЦСКА «Краснодару» в матче FONBET Кубка России.

– Это наша ошибка. С судьей мы будем обсуждать. Когда ты попытался защитить свои ворота и у тебя есть идея ударить [другого] игрока – это агрессивное поведение. Это красная карточка.

– А если бы здесь не было гола – это пенальти и красная карточка?

– Пенальти и красная карточка. Здесь гол, мы проверили быстро, было ли нарушение в атакующей фазе, но для меня это момент...

– Здесь вопрос к [видеоассистенту] Артуру Федорову.

– Да.

– Сухой хорошо отработал матч «Краснодар» – ЦСКА?

– Могу сказать, что в целом да, – отметил глава департамента судейства РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч Премьер»
которого бы конечно не поставили бы. Также как не удалили Маричаля за приём локтем в горло
Ответ Гусеконь
Комментарий скрыт
Ну , во времена ВАР, когда все видят этот удар, пропустить такое явное нарушение - это большие вопросы к судьям на ВАР
Человек избежал дисквы за явную мерзость
Т е без гола это не агрессивное поведение и не КК?))
Но его логике - да. Видишь мяч неизбежно закатиться в твои ворота? Ломай ногу соперника - гол все спишет. Типа так 😁
потому что тогда это остановка игры и гол не засчитан. Полагаю по этой логике.
Ну если Сухой отсудил хорошо этот матч у этого персонажа, то тут надо не Сухого отсранять, а говорить Мажичу до свидания.
А для Вас это открытие? Весьма странно, учитывая результаты, которые он показал на своем посту.
Почему-то сильно хочется, чтобы Мусаев прекратил, наконец, свои «не понимаю за что». Любому непредвзятому болельщику видно, как на самом деле лояльны судьи и экономны с карточками в отношении агрессивной грубости, провокаций и симуляций бойцов краснодарской команды.
Засчитай гол и удали костолома! В чем проблема?
Материалы по теме
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
8 марта, 08:49Видео
Александр Мостовой: «Краснодар» проиграл ЦСКА не из-за судьи – вторая желтая Гонсалеса была уже при 1:2. Пенальти можно было не ставить – Обляков не забил, справедливость восторжествовала»
5 марта, 13:21
Мажич об удалении Кордобы с ЦСКА: «Посмотрите на его поведение – игра остановлена, а он хочет со всей силы пробить мячом в соперника. Когда судья действует по правилам, мы против, когда не действует – тоже»
2 октября 2025, 21:24
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
10 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
22 минуты назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
27 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
38 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
56 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
7 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем