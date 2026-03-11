Мажич об ударе Дугласа в затылок Данилову перед голом ЦСКА «Краснодару»: «Агрессивное поведение – пенальти и красная карточка, если бы не было гола. В целом Сухой хорошо отработал»
Милорад Мажич сообщил, что Дуглас Аугусто мог быть удален за удар локтем в затылок Кириллу Данилову перед голом ЦСКА «Краснодару» в матче FONBET Кубка России.
– Это наша ошибка. С судьей мы будем обсуждать. Когда ты попытался защитить свои ворота и у тебя есть идея ударить [другого] игрока – это агрессивное поведение. Это красная карточка.
– А если бы здесь не было гола – это пенальти и красная карточка?
– Пенальти и красная карточка. Здесь гол, мы проверили быстро, было ли нарушение в атакующей фазе, но для меня это момент...
– Здесь вопрос к [видеоассистенту] Артуру Федорову.
– Да.
– Сухой хорошо отработал матч «Краснодар» – ЦСКА?
– Могу сказать, что в целом да, – отметил глава департамента судейства РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч Премьер»
