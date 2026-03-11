  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
1

Двух футболисток «Марселя» U18 называли «обезьянами» с трибун во время матча с «Реймсом» U18, игру останавливали на 10 минут. FFF начала разбирательство

Две футболистки женской команды «Марселя» U18 столкнулись с расизмом со стороны болельщиков во время матча с «Реймсом».

Встреча юношеских команд на женском Кубке Nike U18 в воскресенье завершилась победой «Реймса» со счетом 2:0.

В концовке встречи фанаты с трибун оскорбляли двух футболисток «Марселя» на расовой почве, называя их «обезьянами», сообщает RMC Sport. Матч был остановлен после того, как один из помощников арбитра сообщил об оскорблениях главному судье. Изначально футболистки «Марселя» отказывались возвращаться на поле, но спустя десять минут матч возобновился. При этом, по сообщениям источника в клубе, после возобновления матча расистские оскорбления с трибун не прекратились.

После матча «Марсель» выступил с заявлением, в котором осудил поведение болельщиков. «Реймс» поддержал пострадавших футболисток и выразил готовность сотрудничать с полицией в поиске виновных.

Во вторник Федерация футбола Франции (FFF) заявила о намерении открыть дисциплинарное производство, а также направить жалобу в прокуратуру.

«FFF выражает свою поддержку игрокам, ставшим жертвами расистских и дискриминационных оскорблений. Со всеми проявлениями расизма, отравляющими наши стадионы и наше общество, необходимо неустанно бороться. Каждый день. Каждые выходные, на поле и за его пределами.

Соответствующие дисциплинарные органы уведомлены для определения надлежащих мер. Параллельно FFF направит в прокуратуру доклад по поводу этих событий», – говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что «Реймс» могут наказать, поскольку с административной точки зрения клуб несет ответственность за действия болельщиков во время матча – санкции могут включать различные меры вплоть до дисквалификации клуба. Виновным может грозить заключение сроком до одного года и штраф в размере 45 000 евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
дискриминация
женский футбол
logoРеймс
болельщики
происшествия
logoМарсель
logoлига 1 Франция
Федерация футбола Франции
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему когда Станковича называли цыганом, все было ок?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
