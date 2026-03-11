«Милану» интересен Кин, альтернатива – Гирасси. Мойзе можно будет выкупить за 62 млн евро в первой половине июля, но «россонери» рассчитывают на скидку

«Милан » хочет приобрести Мойзе Кина .

La Gazzetta dello Sport утверждает, что «россонери» нуждаются в форварде такого типа и намерены выяснить, за сколько можно купить игрока «Фиорентины».

На протяжении первых 15 дней июля будет действовать пункт об отступных в размере 62 млн евро, но после не самого удачного сезона Кина (8 голов в 24 матчах Серии А) он не имеет большого значения. Миланцы в ближайшие несколько недель собираются навести справки по поводу того, какую скидку можно получить.

Мойзе зарабатывает 4,5 млн евро и хорошо знаком главному тренеру «Милана» Массимилиано Аллегри по «Ювентусу ».

Также красно-черные рассматривают в качестве альтернативы Кину нападающего «Боруссии » Дортмунд Серу Гирасси. Сохраняется и интерес к Душану Влаховичу, но серб возобновил переговоры с «Ювентусом» о продлении контракта.