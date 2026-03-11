  • «Милану» интересен Кин, альтернатива – Гирасси. Мойзе можно будет выкупить за 62 млн евро в первой половине июля, но «россонери» рассчитывают на скидку
27

La Gazzetta dello Sport утверждает, что «россонери» нуждаются в форварде такого типа и намерены выяснить, за сколько можно купить игрока «Фиорентины».

На протяжении первых 15 дней июля будет действовать пункт об отступных в размере 62 млн евро, но после не самого удачного сезона Кина (8 голов в 24 матчах Серии А) он не имеет большого значения. Миланцы в ближайшие несколько недель собираются навести справки по поводу того, какую скидку можно получить.

Мойзе зарабатывает 4,5 млн евро и хорошо знаком главному тренеру «Милана» Массимилиано Аллегри по «Ювентусу».

Также красно-черные рассматривают в качестве альтернативы Кину нападающего «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси. Сохраняется и интерес к Душану Влаховичу, но серб возобновил переговоры с «Ювентусом» о продлении контракта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
62 миллиона за Кина... Может реально мир сошел с ума
внимательней читай
За 62 миллиона можно будет в конце сезона забрать пару игроков ТТХ. После вылета в шип они подешевеют
жалко в ФИФА08 такого не было, зато там у вылетевших в пердив топовых игроков заметно падала зарплата
Кин за 62 млн? Это шутка или утка?
Это отступные
Это два днища, причем фиалковый стоит максимум 10-12 млн. в базарный день, а второй ну 15 с большой натяжкой. Бери Милан, ничего жизнь не учит, набрали всякого хлама со всех стран мира, и не одного нормального нападающего. Продайте весь хлам(Нкунку, Леао, Мексиканца, Фулькруга) и купите Осимхена, за 100млн. и не надо больше ничего придумывать.
Вы разве не в курсе, что Де Лаурентис запрет на продажу Осимхена на 2 года при сделке установил? Не говоря уже о том, что 100 миллионов сильный перебор за него и Милан на данном этапе становления такие деньги платить не станет.
Де Лау продав игрока с годом контракта, по завышенной стоимости, еще и установил какие то барьеры на его перепродажу? Что за бред??
Зачем брали толстого старого немца если был Нкунку?
Чтобы толстый старый немец и Нкунку были вместе. Очевидно же.
потому что он дешёвый и старый
Господи,едрить меня в корень,ну всем же понятно,что Кин с его характером и нестабильностью(то,что талантлив спору нет),это просто рулетка.Пойдёт игра будет в настроении,уживется с тренером/партнёрами,будет забивать,если нет,то будет просто отбывать номер.А меньше 40-45 лямов за него фиалки не запросят......
Конечно Милану по Гирасси надо работать🤦‍♂️
Ну был же Балотелли. Хотят еще одного. Таков путь.
заберите влаховича или дэвида
Почему или? И. И Опенда.
Кин чередует хороший сезон с провальным . Гирасси через пару дней 30 лет а платить придётся не меньше 30-40 млн.
Топаря Фюллькруга же уже подписали - перспективный же парень, зачем метаться?
Офигеть ценник
