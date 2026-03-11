Коледин о сборах со «Спартаком»: «Сказали, что есть шанс, но дали от ворот поворот. Наша группа практически не тренировалась, была в ужасной форме. Станкович вообще ничего не говорил»

Коледин о «Спартаке»: на сборе нас не задействовали, все были в ужасной форме.

Защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал о неудачной попытке перехода в «Спартак » при бывшем главном тренере Деяне Станковиче .

В 2024 году Коледин стал игроком «Спартака‑2», но дважды был в аренде – в «Торпедо» и раменском «Сатурне». В сентябре прошлого года игрок перешел в «Пари НН».

– «Торпедо» в сезоне‑2024/25 года рвалось в РПЛ. Что с тобой случилось? Почему не остался в «Торпедо»?

– Потому что сказали, что есть шанс проявить себя на сборах с основным «Спартаком». Я поехал туда, потренировался и получил от ворот поворот.

Приехали на сборы. Не я один, была с нами еще группа игроков. На первые сборы «Спартака» приехало 27 человек. Мы редко были задействованы в упражнениях, практически не тренировались. Сыграли только 30 минут на первом сборе с «Черноморцем». Были в ужасной форме.

Мы остались на второй сбор, но по итогу тоже не сыграли в некоторых матчах. И понимали, что уже прошел месяц, а мы вообще не в форме. Нужно было бы где‑то эту форму поддерживать, набирать.

– А Станкович что‑то говорил?

– Нет, вообще ничего не говорил.

– Ты ни разу с ним не разговаривал?

– Нет. Не спорю, что странная ситуация, – сказал Коледин.

В текущем сезоне 21‑летний игрок провел 14 матчей за «Пари НН», не отметившись результативными действиями.