  • Коледин о сборах со «Спартаком»: «Сказали, что есть шанс, но дали от ворот поворот. Наша группа практически не тренировалась, была в ужасной форме. Станкович вообще ничего не говорил»
Коледин о «Спартаке»: на сборе нас не задействовали, все были в ужасной форме.

Защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал о неудачной попытке перехода в «Спартак» при бывшем главном тренере Деяне Станковиче.

В 2024 году Коледин стал игроком «Спартака‑2», но дважды был в аренде – в «Торпедо» и раменском «Сатурне». В сентябре прошлого года игрок перешел в «Пари НН».

– «Торпедо» в сезоне‑2024/25 года рвалось в РПЛ. Что с тобой случилось? Почему не остался в «Торпедо»?

– Потому что сказали, что есть шанс проявить себя на сборах с основным «Спартаком». Я поехал туда, потренировался и получил от ворот поворот.

Приехали на сборы. Не я один, была с нами еще группа игроков. На первые сборы «Спартака» приехало 27 человек. Мы редко были задействованы в упражнениях, практически не тренировались. Сыграли только 30 минут на первом сборе с «Черноморцем». Были в ужасной форме.

Мы остались на второй сбор, но по итогу тоже не сыграли в некоторых матчах. И понимали, что уже прошел месяц, а мы вообще не в форме. Нужно было бы где‑то эту форму поддерживать, набирать.

– А Станкович что‑то говорил?

– Нет, вообще ничего не говорил.

– Ты ни разу с ним не разговаривал?

– Нет. Не спорю, что странная ситуация, – сказал Коледин.

В текущем сезоне 21‑летний игрок провел 14 матчей за «Пари НН», не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
месяц на сборах был, форма ужасная, вот и всё что надо знать об этом персонаже, а и Станкович не разговаривал)))
Коледин - пешка страшная!
Ответ fatei4
Коледин - пешка страшная!
Стрешная
А чего вы месяц делали? Вам тренироваться не давали?
Пошла очередная заказуха очернить Спартак и бывшего тренера. Интересно кому это надо.
Все кречат, хотим видеть сильный Спартак, а наделе помои обливают только.
ПроффесиАнал
Большой привет агенту.
Материалы по теме
Коледин об 1:2 со «Спартаком»: «Пари НН» был лучше всю игру. Результат не закономерен – мы «напрягали» одну из лучших команд лиги неосновным составом»
2 октября 2025, 11:04
Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в «Спартаке» в меня не поверили. А больше в меня вложили в «Зените»
30 сентября 2025, 03:29
ЦСКА подпишет защитника «Спартака-2» Коледина (Metaratings)
9 сентября 2025, 12:09
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
9 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
21 минуту назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
26 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
37 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
55 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
6 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
59 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем