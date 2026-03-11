Митрофанов о судействе после рестарта РПЛ: «Разговор был, все вопросы разобрали – Мажич понимает и контролирует ситуацию. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о критике судейства в Мир РПЛ после зимней паузы.
– Одна из главных тем после рестарта – судейство. Как вы его оцениваете?
– Во всех лигах после возобновления чемпионата происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды – они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.
– Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?
– Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее, – сказал Митрофанов.
Мажич извинился за судейство после рестарта в РПЛ. Здесь же – все решения ЭСК
Какое глубокомысленное и исчерпывающее заявление.
И все сразу успокоились.
совсем заговариваться стал?