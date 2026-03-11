  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Митрофанов о судействе после рестарта РПЛ: «Разговор был, все вопросы разобрали – Мажич понимает и контролирует ситуацию. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше»
37

Митрофанов о судействе после рестарта РПЛ: «Разговор был, все вопросы разобрали – Мажич понимает и контролирует ситуацию. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше»

Митрофанов о судействе в РПЛ: разговор с Мажичем был, все вопросы разобрали.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о критике судейства в Мир РПЛ после зимней паузы.

– Одна из главных тем после рестарта – судейство. Как вы его оцениваете?

– Во всех лигах после возобновления чемпионата происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды – они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.

– Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?

– Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее, – сказал Митрофанов.

Мажич извинился за судейство после рестарта в РПЛ. Здесь же – все решения ЭСК

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРФС
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
Милорад Мажич
logoМаксим Митрофанов
logoСпорт-Экспресс
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В чем заключается контроль, интересно знать?
Ответ Аль Шинник
В чем заключается контроль, интересно знать?
Фантазер, ты меня называла... 😂
Ответ Аль Шинник
В чем заключается контроль, интересно знать?
Митрофанов: Мы всё проплатили авансом. Вопросов больше нет.
"Важно чтобы ошибок было как можно меньше"...
Какое глубокомысленное и исчерпывающее заявление.
И все сразу успокоились.
То есть, вся дичь происходит под неустанным контролем Мажича?
Понимание и контроль есть. Не хватает только одного: нормального судейства.
Ясно-понятно, здесь то же всё идёт по плану
Расходимся. За дело взялись профессионалы.
Глаза от этого у судей на место не встанут . Это физиологическая не пригодность , они либо невнимательные , либо тупые .
Любите ли вы генсека Митрофанова так, как люблю его я?
Главы РПЛ и РФС - бывшие зенитовцы. Причем, этот Митрофанов еще и отличался борзым поведением в ту пору. Что с них взять и требовать? И что адекватного для росс.футбола они могут хотеть? Ни-че-го, кроме что бы сделать этакого, чтобы Зениту было хорошо.
Ответ versus_
Главы РПЛ и РФС - бывшие зенитовцы. Причем, этот Митрофанов еще и отличался борзым поведением в ту пору. Что с них взять и требовать? И что адекватного для росс.футбола они могут хотеть? Ни-че-го, кроме что бы сделать этакого, чтобы Зениту было хорошо.
с каких пор московский Алаев стал зенитовцем?
совсем заговариваться стал?
Ангажированность и судейство - рпл
Читайте новости футбола в любимой соцсети
