Митрофанов о судействе после рестарта РПЛ: «Разговор был, все вопросы разобрали – Мажич понимает и контролирует ситуацию. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше»

Митрофанов о судействе в РПЛ: разговор с Мажичем был, все вопросы разобрали.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о критике судейства в Мир РПЛ после зимней паузы.

– Одна из главных тем после рестарта – судейство. Как вы его оцениваете?

– Во всех лигах после возобновления чемпионата происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды – они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.

– Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?

– Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее, – сказал Митрофанов.

Мажич извинился за судейство после рестарта в РПЛ. Здесь же – все решения ЭСК