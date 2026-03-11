Пеп Гвардиола: «Для мадридцев это станет неожиданностью, но у меня огромное уважение к «Реалу», он сделал много хорошего для мирового футбола. Буду скучать по нему, завершив карьеру»
Пепу Гвардиоле будет недоставать матчей против «Реала» после завершения карьеры.
«Конечно, по таким матчам я буду скучать, у меня невероятная любовь к этому месту, мне нравится приезжать сюда. Для людей в Мадриде это станет неожиданностью, но у меня огромное уважение к этому клубу, он сделал очень много хорошего для мирового футбола.
Да, я буду скучать, но я буду скучать и по «Камп Ноу», я буду скучать и по «Баварии» – надеюсь, мы пройдем дальше и поедем к ней, – и я буду скучать по всему этому, когда остановлюсь и уйду на пенсию. Я буду скучать по таким вечерам, потому что они такие особенные.
Я также буду скучать по «Селхерст Парк», я люблю его, Премьер-лигу, эти стадионы. Не знаю насчет Лиги чемпионов, но «Фулхэм», «Кристал Пэлас», такие [стадионы], «Гудисон Парк» – эти стадионы стали одной из причин, по которым я обожаю Англию, обожаю Премьер-лигу. А Кубок Англии! Матчи против команд из третьей лиги... Мне очень нравится! Но однажды это закончится, верно?» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
55 лет, а уже столько всего было.
Не понимаю хейта некоторых болел Рала к нему. Нормальный такой уважаемый вражина. Один из немногих.
