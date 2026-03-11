  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Пеп Гвардиола: «Для мадридцев это станет неожиданностью, но у меня огромное уважение к «Реалу», он сделал много хорошего для мирового футбола. Буду скучать по нему, завершив карьеру»
44

Пеп Гвардиола: «Для мадридцев это станет неожиданностью, но у меня огромное уважение к «Реалу», он сделал много хорошего для мирового футбола. Буду скучать по нему, завершив карьеру»

«Конечно, по таким матчам я буду скучать, у меня невероятная любовь к этому месту, мне нравится приезжать сюда. Для людей в Мадриде это станет неожиданностью, но у меня огромное уважение к этому клубу, он сделал очень много хорошего для мирового футбола.

Да, я буду скучать, но я буду скучать и по «Камп Ноу», я буду скучать и по «Баварии» – надеюсь, мы пройдем дальше и поедем к ней, – и я буду скучать по всему этому, когда остановлюсь и уйду на пенсию. Я буду скучать по таким вечерам, потому что они такие особенные.

Я также буду скучать по «Селхерст Парк», я люблю его, Премьер-лигу, эти стадионы. Не знаю насчет Лиги чемпионов, но «Фулхэм», «Кристал Пэлас», такие [стадионы], «Гудисон Парк» – эти стадионы стали одной из причин, по которым я обожаю Англию, обожаю Премьер-лигу. А Кубок Англии! Матчи против команд из третьей лиги... Мне очень нравится! Но однажды это закончится, верно?» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoКамп Ноу
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
Селхерст Парк
logoРеал Мадрид
logoПеп Гвардиола
logoЭвертон
logoФулхэм
logoКрэйвен Коттэдж
logoКристал Пэлас
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пеп адекватный парень.
55 лет, а уже столько всего было.

Не понимаю хейта некоторых болел Рала к нему. Нормальный такой уважаемый вражина. Один из немногих.
Ответ Rio (BLR)
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Комментарий скрыт
бугога
то есть за столько лет его карьеры в футболе ты смог притянуть за уши только какую то политическую муть?
Буду скучать по Реалу, завершив карьеру. Но что мы говорим Богу Смерти? - Не сегодня!
Ответ grauda
точнее: ангелу смерти!
Бог один, и Он над всеми!!!
Пеп крут, крайне адекватный тренер, за весь период его баттлов против Реала за Сити не помню и одного его неадекватного вью, о судьях особенно. Как будто и не тренировал Барселону никогда)
Ответ VuNePonimaete
Он уже много лет тренирует в Европе. Успел очеловечиться. От Барселоны, которая мечтала о его возвращении, шарахается как от прокаженной.
Ответ VuNePonimaete
Почему сливки тогда постоянно скулят у судьях, скулит президент, скулит тренер, скулит ТВ, почему ?
Пеп съехал чтото на арабских щах. И палестина у него бедное гонимое государство и реал уважаемый клуб.
Ответ fatei4
так ведь всё это правда!
почему это "съехал"? или вы за ложь?!!
Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
Я за клади.
Сарказм - он такой)
Даже Пеп восхваляет мадридский Реал, что на это скажут хейтеры Реала? Даже если руководил Барселоной, всегда он мне нравился, как тренер, как человек.
Видно крайний сезон в Сити.
Ответ ParvizLNDRreal
В Реал наверно хочет.
Стадионы как у Фулхэма и Кристал Пэлас прекрасны
Будет ли во второй раз тренировать Баварию?)
Пеп, они тоже тебя любят😂 29.11.2010
Читайте новости футбола в любимой соцсети
