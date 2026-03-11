24

Бартомеу о выборах президента «Барсы»: «Молодое поколение с новыми идеями может вывести клуб на новый уровень. Последний срок Лапорты был непростым, надо навести порядок»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о нынешних президентских выборах, которые пройдут 15 марта.

– Вы следите за предвыборной кампанией Жоана Лапорты и Виктора Фонта?

– Да, слежу и, честно говоря, вижу, что о проектах говорят не так много. Между ними много взаимных обвинений, а мне бы хотелось увидеть предвыборную кампанию, подобную той, что была в 2015 году, когда проекты обсуждались. Помню, у всех кандидатов были действительно хорошо разработанные предвыборные программы: у Бенедито, у Фрейши… Ну, не у Лапорты. У Лапорты 2015 года, проигравшего выборы, когда он баллотировался против меня, не было программы, как и сейчас. Таков его подход, он работает в основном интуитивно. Иногда это срабатывает, а иногда нет.

– Что вы ожидаете от воскресенья? Будете ли вы голосовать?

– Да, буду голосовать. И я считаю, что «Барселоне» нужно подумать о смене поколений. Наше поколение 2003 года, поколение «добродетельного круга» и PowerPoint, – самое успешное в истории клуба, но когда-нибудь этому придет конец. Я считаю, что в эпоху Лапорты-Роселя-Бартомеу сосьос «Барсы» в полной мере наслаждались нашим футболом, множеством титулов и должны быть благодарны. Но за эти 23 года многое произошло, потому что отношения были не самыми лучшими, у нас были юридические проблемы и много критики между собой. Иногда необходимо навести порядок, открыть окна и впустить новые поколения с новыми идеями.

Лапорта был президентом пять с половиной лет, и финансовое положение не совсем стабильно. Последний срок был непростым, происходили странные вещи, и сосьос выслушивали много неправды, а это не идет на пользу благосостоянию клуба. Так что предстоит еще много работы, и я думаю, мы должны позволить молодому поколению, более или менее подготовленному, чем мы, вывести «Барсу» на новый уровень, – заявил Бартомеу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
А благодаря кому у Барселоны «финансовое положение не совсем стабильно», Бартомеу совсем тактично промолчал )

По моему, когда у Фонта такие сторонники, то итог выборов как будто бы предрешен )
Ответ Кирилл
Не только кому, но и чему.
Ответ Кирилл
Благодаря ковиду, который никто не мог предсказать
Будь сейчас такой форс-мажор, Лапорта похлеще влип бы))
Спасибо Бартомео . Тебя в качестве президента точно не забудут . Денег на зарплаты он точно не жалел .
Ответ ljolik888
Если ты платишь вагон денег одному игроку, то и остальным будешь вынужден переплачивать.
Как он не боится из дому выходить?
Ответ Budabuda
Суд постановит, что это была самооборона и Бармалей сам нанес себе тяжкие телесные повреждения!
Нашли блин кому вопрос задать о президентстве.
Ответ Евгений Сидоров
Почему его еще не арестовали? Это разве не преступление - целенаправленно загонять компанию в банкротство?
Лапорта это просто космос в сравнении с бармолеем.
Насчет нестабильности финансового положения тебе, Бармалей, лучше помолчать. Вообще, весь футбольный мир удивляется, как до сих пор ты умудряешься быть на свободе)
Бартомеу превратил Барсу в посредственную команду в спортивном плане, ещё и выдал конские контракты игрокам, про глупые трансферы уже молчу
куда уж этим до уровня бармалейа
Кто нибудь знает, почему Пике не баллотируется?
Бартомеу приди, порядок в нашей Барсе наведи!
Жоан Лапорта: «Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барсы». Он хочет нанять трех людей вместо Деку, ставить их на один уровень – оскорбление»
11 марта, 16:03
Виктор Фонт: «Лапорта-Кеннеди времен первого срока сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу – это худший президент в истории «Барсы»
11 марта, 14:50
Виктор Фонт: «Лапорте уже не хватает сил руководить таким клубом, как «Барса». Тот, кто придет после него, будет моложе и энергичнее»
10 марта, 20:56
Лапорта о том, что Хави поддержал Фонта перед выборами президента «Барсы»: «Его право, это демократические выборы»
1 марта, 10:10
