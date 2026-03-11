Бартомеу о выборах президента «Барсы»: «Молодое поколение с новыми идеями может вывести клуб на новый уровень. Последний срок Лапорты был непростым, надо навести порядок»

Бартомеу о выборах президента «Барсы»: нужно новое поколение с новыми идеями.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о нынешних президентских выборах, которые пройдут 15 марта.

– Вы следите за предвыборной кампанией Жоана Лапорты и Виктора Фонта?

– Да, слежу и, честно говоря, вижу, что о проектах говорят не так много. Между ними много взаимных обвинений, а мне бы хотелось увидеть предвыборную кампанию, подобную той, что была в 2015 году, когда проекты обсуждались. Помню, у всех кандидатов были действительно хорошо разработанные предвыборные программы: у Бенедито , у Фрейши… Ну, не у Лапорты. У Лапорты 2015 года, проигравшего выборы, когда он баллотировался против меня, не было программы, как и сейчас. Таков его подход, он работает в основном интуитивно. Иногда это срабатывает, а иногда нет.

– Что вы ожидаете от воскресенья? Будете ли вы голосовать?

– Да, буду голосовать. И я считаю, что «Барселоне» нужно подумать о смене поколений. Наше поколение 2003 года, поколение «добродетельного круга» и PowerPoint, – самое успешное в истории клуба, но когда-нибудь этому придет конец. Я считаю, что в эпоху Лапорты-Роселя-Бартомеу сосьос «Барсы» в полной мере наслаждались нашим футболом, множеством титулов и должны быть благодарны. Но за эти 23 года многое произошло, потому что отношения были не самыми лучшими, у нас были юридические проблемы и много критики между собой. Иногда необходимо навести порядок, открыть окна и впустить новые поколения с новыми идеями.

Лапорта был президентом пять с половиной лет, и финансовое положение не совсем стабильно. Последний срок был непростым, происходили странные вещи, и сосьос выслушивали много неправды, а это не идет на пользу благосостоянию клуба. Так что предстоит еще много работы, и я думаю, мы должны позволить молодому поколению, более или менее подготовленному, чем мы, вывести «Барсу» на новый уровень, – заявил Бартомеу.