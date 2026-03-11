  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Фото
32

«Байер» поставил табличку «Угловые запрещены!» на стадионе перед игрой с «Арсеналом» в ЛЧ: «Простите, ребята, но правила есть правила»

«Байер» в шутку запретил «Арсеналу» подавать угловые.

«Байер» опубликовал шутливое сообщение перед встречей с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Леверкузенцы выложили фотографию таблички, установленной на краю поля «Бай-Арены». Надпись на ней гласит: «Угловые запрещены!»

«Простите, ребята, но правила есть правила», – подписано сообщение.

Фото: instagram.com/bayer04fussball

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Арсенал».

«Арсенал» забил с углового 15-й и 16-й голы в сезоне АПЛ и повторил рекорд лиги. Салиба и Тимбер поразили ворота «Челси» в дерби

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Байера»
logoБайер
соцсети
logoбундеслига Германия
ахахаха
logoАрсенал
logoБайАрена
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Актуально) Будет прикол, если Байер сам забьет с углового)
Ответ alex023
Будет прикол, если байер забьет
Ответ alex023
Забил)))))
Смешно, молодцы😃
забавно что после первого тайма работает - 0 углов
Надо будет перед игрой с Реалом угловые флажки убрать. Винисиусу не будет повода измываться над эмблемой соперника.
Ответ Mutabor59
Может поставить там... чтобы ему удобнее было :)
В итоге с углового забил Байер)
Остроумно) Смотрим.
На первый тайм сработало -)
А таблички на всех углах поставили? А то вдруг…
Ахахах, гол с углового у Байера, говорил же))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» на 89-й ушел от поражения с «Байером» – 1:1. Хавертц реализовал пенальти, Андрих забил после подачи с углового на 46-й
11 марта, 19:37
Артета включил «Арсенал» в число топ-клубов Европы: «Это футбол, мы должны это доказать. В ЛЧ все решается в конкретном матче – нужно быть лучше соперника»
11 марта, 16:26
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем