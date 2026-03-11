«Байер» поставил табличку «Угловые запрещены!» на стадионе перед игрой с «Арсеналом» в ЛЧ: «Простите, ребята, но правила есть правила»
Леверкузенцы выложили фотографию таблички, установленной на краю поля «Бай-Арены». Надпись на ней гласит: «Угловые запрещены!»
«Простите, ребята, но правила есть правила», – подписано сообщение.
Фото: instagram.com/bayer04fussball
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Арсенал».
«Арсенал» забил с углового 15-й и 16-й голы в сезоне АПЛ и повторил рекорд лиги. Салиба и Тимбер поразили ворота «Челси» в дерби
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Байера»
Актуально) Будет прикол, если Байер сам забьет с углового)
Будет прикол, если байер забьет
Забил)))))
Смешно, молодцы😃
забавно что после первого тайма работает - 0 углов
Надо будет перед игрой с Реалом угловые флажки убрать. Винисиусу не будет повода измываться над эмблемой соперника.
Может поставить там... чтобы ему удобнее было :)
В итоге с углового забил Байер)
Остроумно) Смотрим.
На первый тайм сработало -)
А таблички на всех углах поставили? А то вдруг…
Ахахах, гол с углового у Байера, говорил же))
