Доннарумма перед «Реалом»: «Они привыкли к таким матчам, но «Ман Сити» готов удивлять. В прошлом сезоне никто не считал «ПСЖ» фаворитом»

Доннарумма перед матчем с «Реалом: «Ман Сити» готов удивлять.

Вратарь «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом » в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

– «Реал» – фаворит?

– Без сомнения, они в числе фаворитов этой Лиги чемпионов. История говорит сама за себя. Они привыкли к подобным матчам, но им предстоит встретиться с такой командой, как мы, готовой удивлять. Мы голодны и будем бороться до конца. Мы знаем атмосферу, и с такими ситуациями важно справляться. Нам предстоят два матча.

– Вы считаете «Ман Сити» потенциальным победителем Лиги чемпионов?

– Есть несколько команд, которые могут продолжить борьбу за титул. Они сильны.

В прошлом сезоне перед 1/8 финала никто не считал «ПСЖ» явным фаворитом, все зависит от момента. Сейчас мы приближаемся к матчам, где ты либо идешь дальше, либо проигрываешь – приходится меньше рисковать, совершать меньше ошибок, потому что в Лиге чемпионов каждая деталь имеет значение, – сказал Доннарумма.