Доннарумма перед «Реалом»: «Они привыкли к таким матчам, но «Ман Сити» готов удивлять. В прошлом сезоне никто не считал «ПСЖ» фаворитом»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

– «Реал» – фаворит?

– Без сомнения, они в числе фаворитов этой Лиги чемпионов. История говорит сама за себя. Они привыкли к подобным матчам, но им предстоит встретиться с такой командой, как мы, готовой удивлять. Мы голодны и будем бороться до конца. Мы знаем атмосферу, и с такими ситуациями важно справляться. Нам предстоят два матча.

– Вы считаете «Ман Сити» потенциальным победителем Лиги чемпионов?

– Есть несколько команд, которые могут продолжить борьбу за титул. Они сильны.

В прошлом сезоне перед 1/8 финала никто не считал «ПСЖ» явным фаворитом, все зависит от момента. Сейчас мы приближаемся к матчам, где ты либо идешь дальше, либо проигрываешь – приходится меньше рисковать, совершать меньше ошибок, потому что в Лиге чемпионов каждая деталь имеет значение, – сказал Доннарумма.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
если раньше реал можно было автоматически причислять к фаворитам лч, в каком бы состоянии он ни находился, то сейчас это не та команда.
Условная Бавария просто уничтожит Мадрид, при всём уважении.
а я о чем?
Удивили, что сказать
Материалы по теме
Гвардиола пошутил о романе Мбаппе с актрисой Экспосито, когда Пепа спросили про обследование Килиана в Париже: «Он там был не один, судя по сообщениям. Неужели мое мнение об этом важно?»
10 марта, 19:47
«Реал» запретил фанатам скандировать кричалку про то, что Гвардиола «выглядит как голубой», на матче с «Сити». В «Мадриде» опасаются закрытия трибуны «Бернабеу»
10 марта, 18:36
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
10 марта, 15:23
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
9 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
21 минуту назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
26 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
37 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
55 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
6 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
59 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем