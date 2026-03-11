Ван де Вен после 2:5 с «Атлетико»: «Ужасно, будто конец света. Все пошло не так в первые 20 минут – виноваты все в «Тоттенхэме». Это очень тяжело, я больше не сижу в телефоне»

Ван де Вен после 2:5 с «Атлетико»: ужасно, все пошло не так, это психологически тяжело.

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высказался о поражении от «Атлетико ».

Лондонцы в гостях проиграли мадридцам со счетом 2:5 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось , что «шпоры» впервые в истории не победили в 11 матчах АПЛ подряд, и проиграли в 6 подряд во всех турнирах.

О разгроме от мадридцев

«Честно говоря, ужасно, будто сценарий конца света. Все, что могло пойти не так в первые двадцать минут, пошло не так. Все оступились, включая меня. В такие моменты ничего не поделаешь. Я не могу просто стоять здесь и винить поле».

О реакции на критику плохой формы «Тоттенхэма»

«Как я себя чувствую психологически? Это тяжело, могу вам сказать. Очень тяжело. Я должен продолжать, это жизнь. Я больше не сижу в телефоне, я полностью с этим покончил. Только семья и все в таком духе», – сказал ван де Вен в интервью Ziggo Sport.