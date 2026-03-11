Радимов о «Краснодаре»: «Защищать титул разгромом раздевалок и склоками – худший способ из возможных. Галицкий должен прийти, треснуть кулаком по столу: «Ребята, вы не офигели?»

Радимов о «Краснодаре»: разгром раздевалок и драки – худший способ защиты титула.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал поведение футболистов «Краснодара» после рестарта сезона.

В воскресенье команда Мурада Мусаева уступила «Рубину» в выездном матче 20-го тура Мир РПЛ (1:2).

– «Краснодар », в моем понимании, в межсезонье слишком уверовал в то, что вторую часть чемпионата они «проедут» так же, как в прошлом году. Но так точно не будет.

Мне кажется, игрокам «Краснодара» надо задуматься о том, что сейчас они больше внимания уделяют не игре и достижению цели, как в прошлом году, а склокам с арбитрами, руганью с кем-то еще, но не футболу. Это было и в матче с «Ростовом », и в кубковой игре с ЦСКА , и сейчас в Казани. Они сами говорят о том, что защитить титул всегда сложнее, но если они хотят его защитить разгромом раздевалок, драками и склоками, то это самый худший способ из возможных. И эту проблему сейчас должен решить Галицкий , если Мусаев с этим не справляется.

– Каким образом?

– Прийти в раздевалку, треснуть кулаком по столу и сказать – «Ребята, а вы не офигели?». Тем более, в команде есть свои воспитанники, которые могут ему в этом помочь. Не Кордоба должен это делать, а Сперцян, Акгацев, Черников. Люди должны в раздевалке взять пульт управления в свои руки и сказать вместе с Галицким: баста, либо играем – либо расходимся. Другого выхода я тут не вижу, – сказал Радимов.

