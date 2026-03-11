  • Радимов о «Краснодаре»: «Защищать титул разгромом раздевалок и склоками – худший способ из возможных. Галицкий должен прийти, треснуть кулаком по столу: «Ребята, вы не офигели?»
66

Радимов о «Краснодаре»: разгром раздевалок и драки – худший способ защиты титула.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал поведение футболистов «Краснодара» после рестарта сезона.

В воскресенье команда Мурада Мусаева уступила «Рубину» в выездном матче 20-го тура Мир РПЛ (1:2).

– «Краснодар», в моем понимании, в межсезонье слишком уверовал в то, что вторую часть чемпионата они «проедут» так же, как в прошлом году. Но так точно не будет.

Мне кажется, игрокам «Краснодара» надо задуматься о том, что сейчас они больше внимания уделяют не игре и достижению цели, как в прошлом году, а склокам с арбитрами, руганью с кем-то еще, но не футболу. Это было и в матче с «Ростовом», и в кубковой игре с ЦСКА, и сейчас в Казани. Они сами говорят о том, что защитить титул всегда сложнее, но если они хотят его защитить разгромом раздевалок, драками и склоками, то это самый худший способ из возможных. И эту проблему сейчас должен решить Галицкий, если Мусаев с этим не справляется.

– Каким образом?

– Прийти в раздевалку, треснуть кулаком по столу и сказать – «Ребята, а вы не офигели?». Тем более, в команде есть свои воспитанники, которые могут ему в этом помочь. Не Кордоба должен это делать, а Сперцян, Акгацев, Черников. Люди должны в раздевалке взять пульт управления в свои руки и сказать вместе с Галицким: баста, либо играем – либо расходимся. Другого выхода я тут не вижу, – сказал Радимов.

😳 Футболисты «Краснодара» разгромили раздевалку ЦСКА

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Да практически все раздевалки так выглядят после команды, потерпевшей поражение. Насколько же легко манипулировать общественным мнением
Ответ Bobkova
Да практически все раздевалки так выглядят после команды, потерпевшей поражение. Насколько же легко манипулировать общественным мнением
но все считают себя умными. Бывает.
Ответ Bobkova
Да практически все раздевалки так выглядят после команды, потерпевшей поражение. Насколько же легко манипулировать общественным мнением
А почему же доктор прифигел именно в этот раз?
Мне интересно, кто раздал методичку на гнобление Краснодара? Болотные, явно. Минусите, разрешаю
Только полгода назад это была самая любимая команда всех противоболельщиков зинитки. Что пошло не так? Вам не нравится как жалуется Кордоба? Как фолит Черников? Что ещё? Этих дебилов в каждой команде по два-три человека таких.
Но, пошла повестка и травля что Краснодар нужно считать кончеными, и обаполы и деграданты на спорцсе завидев один комментарий против краса, лайкают его и строчат свои убогие умозаключения) такие вы конечно обыватели.
Локо Ола!
Ответ Проекция пятки Мантуана
Сейчас только ленивый не пытается Краснодар в грязь мокнуть.
Ответ Проекция пятки Мантуана
Кордоба один такой
А помните, как японцы на чемпионате мира убирались за собой в раздевалках и оставляли их такими же чистыми, какими они были до их прихода?
Ответ andrew.p
Так то японцы, а тут негры. Разный уровень интеллекта.
Ответ andrew.p
ЦСКА также поступает
А почему Радимов не прав? Судя по комментариям игроков Краснодара и поддакивающему тренеру - они вообще не видят проблемы в своих провокациях, симуляциях Кордобы. Грубости и мерзости, когда просто играют в кость сопернику, без попытки отобрать мяч. Тот же Аугусто, ударивший Данилова локтем по затылку извинился перед ним так, как сделал Гонду? Один случайно, без умысла совершил фол - и извинился. Аугусто же сделал это преднамеренно - и тишина. А потом всей командой пытаются сыграть на повестке, обвиняют в расизме, но своё поведение считают приемлемым. А болельщики потом ещё и пишут про всякие методички, пытаясь так же оправдать мерзкое поведение команды.
что-то много буланова последнее время
Сперцян сам такой же, как и Кордоба
Репутация Галицкого вряд ли пострадает. И не Радимову (с его собственной репутацией) о ней печься.
"Как бы поступил" Радимов - мало кому интересно, поскольку он был очень посредственным тренером, и совсем никаким функционером.
Скорей всего Радимов поступил бы так, как ему сказали "старшие товарищи"... Короче - Радимов не тот, на кого следует ориентироваться.
Радимов в общем вроде говорит по существу, уважаю. Но здесь, подхватывать эту базарно-бабскую болтавню про раздевалку-ВЫШЕ понимания. Похоже что Радимов так же поддерживает проведение матчей в -17 когда ощущение минус 27. Удивительно и интересно чтобы он сказал в этой ситуации про Зенит...
Ответ Сергей Разуваев
Вы смешали густое с соленым. Влад сказал о репутации. причем тут минус 17?
И нет никакой базарной болтовни: есть неуважение к принимающей стороне, выраженное хулиганским способом. И граничащее с хамством.
И от этого страдает репутация Галицкого, которому теперь друзья рассказывают про его команду, напичканную грубиянами и провокаторами. А теперь еще и хулиганами.
Ответ kapitan.vorobey
Это не граничащие, это не фильтрованное в чистом виде.)
Желаю Радимову попридержать свой язык. Уж больно он раздухарился. Галицкий думаю сам разбирется, как ему быть с командой, без советчиков болотных
Как же легко манипулировать мнением, владея телеканалом и кучей экспертов уровня Радимова...
