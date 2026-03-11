Радимов о «Краснодаре»: «Защищать титул разгромом раздевалок и склоками – худший способ из возможных. Галицкий должен прийти, треснуть кулаком по столу: «Ребята, вы не офигели?»
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал поведение футболистов «Краснодара» после рестарта сезона.
В воскресенье команда Мурада Мусаева уступила «Рубину» в выездном матче 20-го тура Мир РПЛ (1:2).
– «Краснодар», в моем понимании, в межсезонье слишком уверовал в то, что вторую часть чемпионата они «проедут» так же, как в прошлом году. Но так точно не будет.
Мне кажется, игрокам «Краснодара» надо задуматься о том, что сейчас они больше внимания уделяют не игре и достижению цели, как в прошлом году, а склокам с арбитрами, руганью с кем-то еще, но не футболу. Это было и в матче с «Ростовом», и в кубковой игре с ЦСКА, и сейчас в Казани. Они сами говорят о том, что защитить титул всегда сложнее, но если они хотят его защитить разгромом раздевалок, драками и склоками, то это самый худший способ из возможных. И эту проблему сейчас должен решить Галицкий, если Мусаев с этим не справляется.
– Каким образом?
– Прийти в раздевалку, треснуть кулаком по столу и сказать – «Ребята, а вы не офигели?». Тем более, в команде есть свои воспитанники, которые могут ему в этом помочь. Не Кордоба должен это делать, а Сперцян, Акгацев, Черников. Люди должны в раздевалке взять пульт управления в свои руки и сказать вместе с Галицким: баста, либо играем – либо расходимся. Другого выхода я тут не вижу, – сказал Радимов.
Только полгода назад это была самая любимая команда всех противоболельщиков зинитки. Что пошло не так? Вам не нравится как жалуется Кордоба? Как фолит Черников? Что ещё? Этих дебилов в каждой команде по два-три человека таких.
Но, пошла повестка и травля что Краснодар нужно считать кончеными, и обаполы и деграданты на спорцсе завидев один комментарий против краса, лайкают его и строчат свои убогие умозаключения) такие вы конечно обыватели.
Локо Ола!
"Как бы поступил" Радимов - мало кому интересно, поскольку он был очень посредственным тренером, и совсем никаким функционером.
Скорей всего Радимов поступил бы так, как ему сказали "старшие товарищи"... Короче - Радимов не тот, на кого следует ориентироваться.
И нет никакой базарной болтовни: есть неуважение к принимающей стороне, выраженное хулиганским способом. И граничащее с хамством.
И от этого страдает репутация Галицкого, которому теперь друзья рассказывают про его команду, напичканную грубиянами и провокаторами. А теперь еще и хулиганами.