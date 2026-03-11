  • Оби Микел про «Арсенал»: «Ты потратил миллиард, Артета, и говоришь, что единственный способ выиграть – угловые? Это смешно, их победы уродливы. Фанаты не жалуются лишь из-за 1-го места»
73

Оби Микел про «Арсенал»: «Ты потратил миллиард, Артета, и говоришь, что единственный способ выиграть – угловые? Это смешно, их победы уродливы. Фанаты не жалуются лишь из-за 1-го места»

Джон Оби Микел: победы «Арсенала» уродливы, хотя потрачен миллиард.

Джон Оби Микел недоволен игровым стилем «Арсенала».

«Когда я смотрю, как сейчас играет «Арсенал», – они полагаются исключительно, исключительно на угловые удары. Ты потратил почти миллиард, Микель Артета, почти миллиард. И ты говоришь мне, что единственный способ выигрывать матчи – это угловые удары? Это смешно… Их победы уродливы.

Единственная причина, по которой фанаты «Арсенала» не жалуются на стиль футбола, – это то, что они лидируют в лиге. Если бы они не были на вершине лиги, болельщики бы жаловались, что не получают удовольствия от такого футбола. Посмотрите на угловые удары, на всех этих игроков. 

Это не по правилам… Креативность, которая у них есть, потенциал, который у них есть, – все это ушло в никуда. Мы больше этого не видим. Такие игроки, как Сака, как Мартинелли, как Эзе, Эдегор, – мы больше этого не видим, потому что они полагаются исключительно на угловые удары.

В чем нарушение правил? То, как они выполняют угловые удары, как они разыгрывают стандартные положения, то, что они делают во время стандартных положений, для меня это не по правилам. Нельзя так делать. Во-первых, они мешают вратарю, а теперь они начали хватать игроков. Когда ты хватаешь игрока, когда ты мешаешь игроку прыгнуть...

Я смотрел матч против «Челси». Деклан Райс хватал левого защитника – как его зовут? Он держал его, чтобы тот не смог прыгнуть. Как рефери мог этого не увидеть? Даже если мяч заходит в ворота, как ВАР мог этого не увидеть? PGMOL нужно остановить это, потому что если они это не остановят, то все команды начнут так делать. И я считаю, что это не по правилам. Так что именно это я имею в виду: «Арсенал» пытается обманом выиграть Премьер-лигу. Они пытаются обманом выиграть Премьер-лигу», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире Talksport.

«Райс обхватили Хато, потом пытался отбить мяч рукой – выбирай любой фол, но пенальти в ворота «Арсенала» в игре с «Челси» не назначен. У нас хаотичный свод правил». Журналист Каслс о дерби

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
73 комментария
Как же хорошо, что Челси все свои титулы выиграл играя в красивый атакующий футбол… хотя стоп
Ответ Artem Schetnikov
Как же хорошо, что Челси все свои титулы выиграл играя в красивый атакующий футбол… хотя стоп
Комментарий удален пользователем
Ответ Том Сойев
Комментарий удален пользователем
Если выиграли, значит были самыми сильными
Когда арсенал играл красиво и был вечно 2-м, 4-м критиковали что красота красотой, а результата нет. Теперь арсенал играет прагматично и на классе добывает большинство побед, так сразу запели что не играют красиво 🤦🏽‍♂️
Ответ консультант_ральф
Когда арсенал играл красиво и был вечно 2-м, 4-м критиковали что красота красотой, а результата нет. Теперь арсенал играет прагматично и на классе добывает большинство побед, так сразу запели что не играют красиво 🤦🏽‍♂️
Чтобы это понять надо быть гуннером со стажем, остальным понять не дано. Это надо было 10-15 лет наблюдать за красивой Венгеровской игрой, красивой, и при этом ужасно нервотрепной в плане результата почти в каждом матче, даже в матчах против самых слабых команд
Ответ консультант_ральф
Когда арсенал играл красиво и был вечно 2-м, 4-м критиковали что красота красотой, а результата нет. Теперь арсенал играет прагматично и на классе добывает большинство побед, так сразу запели что не играют красиво 🤦🏽‍♂️
Это передергивание фактов. Арсенал тогда занимал 4 места из-за проблем с деньгами. Когда их не было (до постройки Эмирейтс) они как раз и претендовали/выигрывали чемпионаты в начале нулевых, играя в красивый футбол.

Сейчас же есть и деньги, возможно даже больше, чем было тогда, но игра на любителя (мягко говоря)
Ну и?
А давайте поговорим про первую победу Челси в ЛЧ.
Был ли Челси лучшей командой?
Нет.
Парковал ли Челси трёхэтажный автобус против Барсы и Баварии?
Да.
Напомнить как именно сравнял счёт Дрогба в финале ЛЧ?
Я уж молчу что сначала Месси,а потом и Роббен простили с пенальти.
Итого :
Победа Челси была добыта,на дичайшем фарте и на пятиэтажном автобусе.
И что?
Всем плевать.
Вот и Арсеналу плевать,всё ради победы.
Уж не бывшему игроку Челси критиковать Арсенал.
Ответ Доминатор3000
Ну и? А давайте поговорим про первую победу Челси в ЛЧ. Был ли Челси лучшей командой? Нет. Парковал ли Челси трёхэтажный автобус против Барсы и Баварии? Да. Напомнить как именно сравнял счёт Дрогба в финале ЛЧ? Я уж молчу что сначала Месси,а потом и Роббен простили с пенальти. Итого : Победа Челси была добыта,на дичайшем фарте и на пятиэтажном автобусе. И что? Всем плевать. Вот и Арсеналу плевать,всё ради победы. Уж не бывшему игроку Челси критиковать Арсенал.
Престарелый челси в коротком отрезке лч сменивший тренера по ходу сезона, и команда которую возглавляет лет 10 с лярдом трат = одно и тоже
Ответ Доминатор3000
Ну и? А давайте поговорим про первую победу Челси в ЛЧ. Был ли Челси лучшей командой? Нет. Парковал ли Челси трёхэтажный автобус против Барсы и Баварии? Да. Напомнить как именно сравнял счёт Дрогба в финале ЛЧ? Я уж молчу что сначала Месси,а потом и Роббен простили с пенальти. Итого : Победа Челси была добыта,на дичайшем фарте и на пятиэтажном автобусе. И что? Всем плевать. Вот и Арсеналу плевать,всё ради победы. Уж не бывшему игроку Челси критиковать Арсенал.
Речь о арсенале. Говори о нём. Стрелки перевести это не аргумент
Это говорит игрок челси моуриньо)
Ответ 03-04
Это говорит игрок челси моуриньо)
Это говорит игрок Челси Анчелотти и еще многих , но лучше бы он вякал
Ответ 03-04
Это говорит игрок челси моуриньо)
да, посмотри как Челси выиграл первое чемпионство с Моуриньо
Этот бред комментировать не имеет смысла. Но на сколько иронично слышать это от игрока Челси Моуриньо
Миллиард за 6 лет, что бы поднять команду, которая в лч уже перестала попадать и было два восьмых места. Была очень низкая точка с которой пришлось поднимать команду. И его Челси после недавней победы в лч за два трансферных окна потратил гораздо больше. Считай деньги своей команды. Постоянно накидывает про этот миллиард.
Ответ Llorente
Миллиард за 6 лет, что бы поднять команду, которая в лч уже перестала попадать и было два восьмых места. Была очень низкая точка с которой пришлось поднимать команду. И его Челси после недавней победы в лч за два трансферных окна потратил гораздо больше. Считай деньги своей команды. Постоянно накидывает про этот миллиард.
Так Челси и зарабатывает на трансферах куда больше чем Арсенал у кого самая удачная продажа за 10 лет Алекс Окслейд Чемберлен
Ответ Александр Калачев
Так Челси и зарабатывает на трансферах куда больше чем Арсенал у кого самая удачная продажа за 10 лет Алекс Окслейд Чемберлен
Ну у Челси самый позорный трансфер последних десяти лет, если взять период в 20 лет, то два таких
Из автобуса наверное интервью брали
Если Арсенал так полагается на угловые, то почему они не стремятся зарабатывать их по 30 штук за игру? Нет, готовят атаки так же как и все, комбинируют, входят в штрафную мелким пасом.
чо все ноют ? кому какое дело как побеждает Арсенал ?
Ответ Нина Хаген
чо все ноют ? кому какое дело как побеждает Арсенал ?
Потому что не они побеждают
Ответ Нина Хаген
чо все ноют ? кому какое дело как побеждает Арсенал ?
В смысле какое дело? Люди всегда оценивают и имеют на это право
Что-то не понятны эти претензии к Арсеналу.Разве это запрещено?Не очень идёт игра,они используют те качества,которые дают результат.В чем проблема делать тоже самое!?
