Оби Микел про «Арсенал»: «Ты потратил миллиард, Артета, и говоришь, что единственный способ выиграть – угловые? Это смешно, их победы уродливы. Фанаты не жалуются лишь из-за 1-го места»

Джон Оби Микел: победы «Арсенала» уродливы, хотя потрачен миллиард.

Джон Оби Микел недоволен игровым стилем «Арсенала ».

«Когда я смотрю, как сейчас играет «Арсенал», – они полагаются исключительно, исключительно на угловые удары. Ты потратил почти миллиард, Микель Артета , почти миллиард. И ты говоришь мне, что единственный способ выигрывать матчи – это угловые удары? Это смешно… Их победы уродливы.

Единственная причина, по которой фанаты «Арсенала» не жалуются на стиль футбола, – это то, что они лидируют в лиге. Если бы они не были на вершине лиги, болельщики бы жаловались, что не получают удовольствия от такого футбола. Посмотрите на угловые удары, на всех этих игроков.

Это не по правилам… Креативность, которая у них есть, потенциал, который у них есть, – все это ушло в никуда. Мы больше этого не видим. Такие игроки, как Сака , как Мартинелли, как Эзе, Эдегор , – мы больше этого не видим, потому что они полагаются исключительно на угловые удары.

В чем нарушение правил? То, как они выполняют угловые удары, как они разыгрывают стандартные положения, то, что они делают во время стандартных положений, для меня это не по правилам. Нельзя так делать. Во-первых, они мешают вратарю, а теперь они начали хватать игроков. Когда ты хватаешь игрока, когда ты мешаешь игроку прыгнуть...

Я смотрел матч против «Челси». Деклан Райс хватал левого защитника – как его зовут? Он держал его, чтобы тот не смог прыгнуть. Как рефери мог этого не увидеть? Даже если мяч заходит в ворота, как ВАР мог этого не увидеть? PGMOL нужно остановить это, потому что если они это не остановят, то все команды начнут так делать. И я считаю, что это не по правилам. Так что именно это я имею в виду: «Арсенал» пытается обманом выиграть Премьер-лигу. Они пытаются обманом выиграть Премьер-лигу», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире Talksport.

«Райс обхватили Хато, потом пытался отбить мяч рукой – выбирай любой фол, но пенальти в ворота «Арсенала» в игре с «Челси» не назначен. У нас хаотичный свод правил». Журналист Каслс о дерби