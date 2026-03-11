У Мусиалы напряжение в голеностопе, у Дэвиса – растяжение мышцы бедра, у Урбига – сотрясение мозга после матча с «Аталантой». Джамал пропустит несколько дней, Альфонсо – около 3 недель, Йонас – 8-10 дней

Мусиала, Дэвис и Урбиг будет недоступны некоторое время.

Стали известны подробности о состоянии травмированных игроков «Баварии».

Защитник Альфонсо Дэвис, полузащитник Джамал Мусиала и вратарь Йонас Урбиг получили повреждения в матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

Сегодня стало известно, что у Дэвиса растяжение задней мышцы бедра правой ноги.

У Урбига диагностировано сотрясение мозга.

Джамал Мусиала испытывает болевые ощущения в левом голеностопе, который был травмирован летом.

Все трое будут временно недоступны. Уточняется , что Дэвис пропустит около 3 недель, Урбиг – 8-10 дней, Мусиала – несколько дней.

По данным журналиста Керри Хау, Мусиала как минимум не сыграет с «Байером » 14 марта. Это не новая травма, а стрессовое напряжение в голеностопном суставе. Сейчас игрок возьмет перерыв, а в ближайшие недели его выступления на поле будут ограничены по времени.