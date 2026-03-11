  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Мусиалы напряжение в голеностопе, у Дэвиса – растяжение мышцы бедра, у Урбига – сотрясение мозга после матча с «Аталантой». Джамал пропустит несколько дней, Альфонсо – около 3 недель, Йонас – 8-10 дней
4

Мусиала, Дэвис и Урбиг будет недоступны некоторое время.

Стали известны подробности о состоянии травмированных игроков «Баварии».

Защитник Альфонсо Дэвис, полузащитник Джамал Мусиала и вратарь Йонас Урбиг получили повреждения в матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

Сегодня стало известно, что у Дэвиса растяжение задней мышцы бедра правой ноги.

У Урбига диагностировано сотрясение мозга.

Джамал Мусиала испытывает болевые ощущения в левом голеностопе, который был травмирован летом.

Все трое будут временно недоступны. Уточняется, что Дэвис пропустит около 3 недель, Урбиг – 8-10 дней, Мусиала – несколько дней. 

По данным журналиста Керри Хау, Мусиала как минимум не сыграет с «Байером» 14 марта. Это не новая травма, а стрессовое напряжение в голеностопном суставе. Сейчас игрок возьмет перерыв, а в ближайшие недели его выступления на поле будут ограничены по времени.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЙонас Урбиг
logoЗдоровье
logoДжамал Мусиала
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoтравмы
logoБайер
logoАльфонсо Дэвис
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот бы поправился на 100%, молодой парень. Играть и играть ещё
Здоровья всем парням! У Урбига легкий сотряс, через неделю будет в строю, но субботний матч с Байером и ответку с Аталантой пропустит. Видимо будет играть третий вратарь, вечный Ульрайх, Ману тоже травмирован. Тревожно что у Мусиалы неприятные ощущения в том же месте, где был перелом. Фонци ничего критичного, опять дернул заднюю
Весна и травмы Баварии это уже норма, всем быстрой поправки!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Олисе и Киммих пропустят ответную игру с «Аталантой» из-за перебора карточек – оба получили по желтой за затяжку времени. УЕФА не ответил, накажут ли игроков «Баварии»
11 марта, 13:29
Компани про 6:1 с «Аталантой»: «Бавария» сыграла как хотела, план сработал. Мы могли забить больше. Высокая интенсивность тренировок помогает находить решения в подобных матчах»
10 марта, 22:56
Дэвиса заменили из-за травмы в матче с «Аталантой» спустя 25 минут после выхода. Мусиала травмировался и ушел на 92-й, оставив «Баварию» вдесятером, Урбига увели под руки на 94-й после стыка с Крстовичем
10 марта, 22:05
«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
10 марта, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб – это хрень»
22 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
22 минуты назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
35 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
14 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
15 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
30 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Рекомендуем